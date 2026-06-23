Эрлинг Холанд побил рекорд Норвегии на чемпионате мира

Эрлинг Холанд провел на поле всего 148 минут на чемпионате мира и стал лучшим бомбардиром в истории выступлений сборной Норвегии на этом турнире. Для достижения этого результата нападающему хватило четырех голов.

Общая статистика Холанда в составе национальной сборной также впечатляет. Он провел за Норвегию 52 матча, забив 59 мячей в ворота соперников.

Таким образом, забив больше голов, чем провел матчей за сборную, нападающий установил рекорд Норвегии уже на первых этапах чемпионата мира.