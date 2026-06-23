Распространилось видео со сравнением сборных Турции и Южной Кореи

После того как сборная Турции потерпела поражение и завершила свое участие в турнире, в социальных сетях стало вирусным видео. В нижней части экрана показана тренировка футболистов Южной Кореи, а в верхней — процесс подготовки членов сборной Турции.

В ролике сравнивается отношение игроков обеих команд к тренировочному процессу. Турецкие болельщики подвергли сборную резкой критике за результаты на поле и уровень подготовки.

Некоторые блогеры иронизируют над ситуацией, отвечая на вопрос «Кто больше всех работал в сборной Турции?» словом «Парикмахер». Этот сарказм связан с критикой того, что футболисты больше внимания уделяли внешнему виду, чем достижению ожидаемых результатов на поле.