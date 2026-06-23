Дети, сфотографировавшиеся с Роналду на «Жаре», сегодня могут сыграть против него

·101·Спорт
Дети, сфотографировавшиеся с Роналду на «Жаре», сегодня могут сыграть против него

2009 год. Стадион «Жар» в Ташкенте. Во время визита Криштиану Роналду в Узбекистан он сфотографировался на память с воспитанниками академии «Бунёдкора». Автор этого кадра — Анвар Ильясов.

Спустя 17 лет двое ребят с того фото получили возможность выйти на поле против Роналду. Теперь они не просто подростки, наблюдающие за португальским футболистом со стороны, а потенциальные соперники в составе национальной сборной Узбекистана.

Те самые дети, что стояли в одном кадре с Роналду, сегодня могут выйти на поле, чтобы одержать над ним победу.

23 июня Узбекистан сыграет с Португалией во втором туре группового этапа чемпионата мира. Матч в Хьюстоне начнется в 22:00 по ташкентскому времени.

УзбекистанПортугалияКриштиану РоналдуБунёдкорСтадион Жар
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Nodirbek Razzokov
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