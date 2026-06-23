Фабио Каннаваро: «Мы не боимся Португалии, будем бороться до конца!»

Главный тренер сборной Узбекистана Фабио Каннаваро принял участие в пресс-конференции перед важным матчем против Португалии во втором туре группового этапа ЧМ-2026.

Итальянский специалист оценил соперника как одну из сильнейших команд турнира. По его словам, в составе Португалии есть игроки мирового уровня не только в лице Криштиану Роналду, но и на всех позициях.

«Если проанализировать сборную Португалии, вы увидите, что на флангах у них очень сильные игроки. У них одна из лучших линий полузащиты в мире. Кроме того, в этой команде играет один из величайших футболистов в истории», — отметил Каннаваро.

Главный тренер не стал скрывать, что предстоящая встреча станет для Узбекистана очень тяжелым испытанием. Однако он подчеркнул, что для достижения положительного результата на уровне чемпионата мира игроки должны действовать как единое целое и выкладываться на максимум в каждом эпизоде.

«Это будет непростая игра. Но мы на чемпионате мира. Нам необходимо действовать как команда и много работать. Это единственный способ покинуть поле с положительным результатом», — добавил специалист.

По словам Каннаваро, тренерский штаб Узбекистана детально изучил футбольную философию и стиль игры Португалии. Подопечные Роберто Мартинеса предпочитают контроль мяча, определение темпа через короткие передачи и вскрытие обороны соперника.

Португалия обычно стремится захватить инициативу с первых минут встречи. Они хотят забить как можно раньше, чтобы переломить ход игры в свою пользу и контролировать дальнейший процесс.

«Они всегда любят управлять игрой через владение мячом. Также мы знаем, что они стараются очень активно начинать матч, так как хотят как можно быстрее прорвать оборону и склонить чашу весов в свою сторону», — сказал Каннаваро.

Сборная Узбекистана также подготовила специальный план против этих аспектов игры соперника. Итальянский тренер заявил, что стратегия существует, но решающее значение будет иметь ее правильное и дисциплинированное исполнение на поле.

«Я думаю, что мы к этому подготовились. У нас есть свой план и стратегия. Постараемся продемонстрировать свою игру на поле», — сказал он.

Признав силу Португалии, Каннаваро еще раз подчеркнул, что Узбекистан не испугается имени соперника и его звезд. «Белые волки» намерены использовать все свои возможности и бороться до последней минуты матча.

«Мы прекрасно понимаем, что выходим на поле против очень сильной команды. Но, как я уже сказал, мы этого не боимся. Постараемся показать лучший футбол, на который способны, и бороться до конца игры», — отметил главный тренер.

На пресс-конференции основное внимание было уделено и Криштиану Роналду. Каннаваро назвал португальского нападающего одним из величайших игроков в истории футбола. Однако он особо отметил, что Португалия состоит не только из Роналду.

Как в основном составе, так и на скамейке запасных у соперника есть высококлассные футболисты, способные изменить исход встречи. Поэтому Узбекистану нужно быть готовым контролировать не одну звезду, а всю команду.

«Мы играем не только против Роналду. Он один из величайших футболистов в истории. Но Португалия — это не только Роналду. В их основе и в запасе очень много сильных игроков», — сказал Каннаваро.

В то же время итальянский специалист признал, что давать Роналду даже мгновение свободы в штрафной площади опасно. Опытный форвард способен забить в любой момент: при стандартах, в верховой борьбе или в открытой игре.

«В штрафной площади Роналду нельзя оставлять без внимания ни на секунду. Он может забить в любой момент как при стандартах, так и в ходе игры. Поэтому на протяжении всего матча нам нужно быть максимально внимательными», — подчеркнул тренер.

Каннаваро также сообщил, что после его прихода в национальную команду большое внимание было уделено улучшению физического состояния игроков. Поскольку члены сборной выступали в разных странах и чемпионатах, уровень их подготовки был неодинаковым.

У некоторых футболистов накопилась усталость за сезон или возникли другие проблемы. Несмотря на это, то, что команда завершила матч против Колумбии на высокой скорости, оставило у тренера положительное впечатление.

«В последней игре я увидел, что состояние футболистов хорошее. Команда закончила матч в высоком темпе, и все чувствовали себя хорошо», — сказал Каннаваро.

Главный тренер считает неправильным делать выводы в футболе только по пройденной дистанции или количеству спринтов. По его мнению, техническое мастерство, скорость перемещения мяча, качество передач и умение не терять мяч так же важны, как и физические показатели.

«Я не люблю смотреть только на физическую статистику. В итоге самое главное — как вы контролируете мяч, как отдаете передачи и насколько редко его теряете», — отметил специалист.

Каннаваро на простом примере объяснил, как потеря мяча влияет на энергию команды. Если футболист или команда часто теряют мяч в течение матча, им приходится тратить столько же дополнительных сил, чтобы вернуть его обратно.

«Если за игру вы потеряете мяч 20 раз, вам придется бегать 20 раз, чтобы вернуть его. Это очень важный фактор», — сказал он.

Тренерский штаб Узбекистана хорошо знает, что статистические показатели Португалии высоки во многих направлениях. Соперник отличается быстрыми и точными действиями с мячом и минимальным количеством технических ошибок даже под давлением.

Поэтому Каннаваро требует от своих подопечных не хаотичного и бесцельного бега, а точного расчета каждого движения.

«Дело не в том, чтобы много бегать, а в том, чтобы бегать правильно. Очень важно не терять мяч и знать, где его вернуть», — сказал главный тренер.

Матч против Португалии станет для Узбекистана очередным огромным испытанием на мундиале. «Белые волки» будут бороться за положительный результат, ограничивая сильные стороны соперника, уверенно действуя с мячом и сохраняя дисциплину до финального свистка.