Рынок камер видеонаблюдения в Китае сокращается, но Xiaomi сохраняет лидерство

Рынок камер видеонаблюдения потребительского сегмента в Китае впервые столкнулся с тенденцией к снижению. Насыщение городских домов такими устройствами и увеличение срока службы оборудования привели к ухудшению общих показателей этого направления. Об этом сообщило аналитическое агентство Рунто Течнологй. Об этом Иксбт.ком сообщает .

По оценке специалистов, в первой половине текущего года на китайском рынке было продано в общей сложности 25,54 млн камер видеонаблюдения. Это на 8,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом совокупная выручка производителей также сократилась на 4,8% и составила 5,4 млрд юаней.

Причины замедления рынка и новый спрос

Одним из главных факторов спада в отрасли называют насыщение рынка в крупных городах. В частности, уровень распространения средств видеонаблюдения в домохозяйствах крупных мегаполисов приблизился к 50%. Кроме того, сказалось сокращение числа квартир, в которых проводится новый ремонт.

В настоящее время новый спрос на рынке формируется в основном за счёт небольших городов. Кроме того, потребители начали заменять устаревшие устройства на новые. Поскольку средний срок службы технологий этого типа составляет от трёх до пяти лет, процесс замены требует определённого времени.

Лидирующие бренды и конкурентная среда

Согласно результатам онлайн-рынка, компании Xiaomi удалось сохранить лидирующие позиции. Её доля в продажах составила 13,4%, а доля выручки — 12,6%. В тройку лидеров также вошли бренды Эзвиз и Хиквисион с показателями 10,6% и 10,4% соответственно.

Четвёртое место занял бренд Киаоан. Согласно данным, совокупная доля этих четырёх крупнейших компаний на рынке составила 41,4%, сократившись за год на 4,7 процентного пункта. Это свидетельствует об усилении конкуренции и увеличении доли других небольших игроков.

Несмотря на сложные условия, Xiaomi активно расширяет ассортимент продукции. В частности, в марте текущего года компания представила первую уличную камеру видеонаблюдения с поддержкой технологии 4Г, предназначенную для использования в местах без проводного интернета и постоянного электроснабжения.