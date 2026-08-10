Фермин Лопес высказался об уходе Рональда Араухо и трансферных слухах

Полузащитник «Барселоны» Фермин Лопес прокомментировал летние изменения в каталонском клубе, неожиданный переход капитана Рональда Араухо, а также возможный уход других футболистов. В интервью SPORT полузащитник не скрывал сожаления по поводу ухода капитана команды. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Как стало известно, «Ливерпуль» и «Барселона» достигли соглашения о переходе Рональда Араухо на правах аренды сроком на один сезон. Ожидается, что после сложного периода в Каталонии уругвайский защитник продолжит карьеру в английской Премьер-лиге. Он уже успел попрощаться с одноклубниками.

Фермин Лопес подчеркнул, что с уважением относится к решению защитника, который является одним из его близких друзей. «Он пришёл попрощаться. Это печально, ведь он капитан команды, и у нас хорошие отношения. Он принял такое решение, чтобы продолжить своё развитие, и я надеюсь, что в следующем сезоне он вернётся», сказал футболист.

Трансферный рынок и новые имена

В ходе разговора испанского полузащитника также спросили о последних трансферных слухах вокруг Родри и Феррана Торреса. В СМИ появилась информация, что «Манчестер Сити» отклонил первоначальное предложение «Барселоны» по поводу полузащитника. Однако Фермин заявил, что не располагает точными сведениями по этому вопросу.

«У меня нет никакой информации по этому вопросу, но какое бы решение ни приняли Деку и спортивный директор, меня всё устроит. Всем известно, что Родри — великолепный игрок. Однако я не хочу вдаваться в подробности, поскольку это было бы проявлением неуважения к футболистам, которые сейчас находятся в команде», добавил Лопес.

Также была затронута информация о желании Феррана Торреса перейти в парижский клуб. Фермин не захотел делать лишних предположений о будущем своего соотечественника и заявил, что поддержит любое его решение.

Возвращение после травмы

Для самого Фермина Лопеса этот летний предсезонный период оказался крайне сложным с точки зрения физического восстановления. Из-за перелома пятой плюсневой кости он не смог принять участие в чемпионате мира 2026 года в составе сборной Испании. Однако благодаря упорной работе ему удалось вернуть место в основном составе.

В товарищеском матче против «Ноттингем Форест» (1:0) футболист активно действовал на поле и заработал пенальти, который реализовал Рафинья. При этом он признал, что ему пока не хватает игровой практики. Ожидается, что его возвращение станет важным подспорьем для главного тренера на фоне кадровых изменений в команде.