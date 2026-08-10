Начались переговоры по трансферу Фабио Миретти

Будущее полузащитника «Ювентуса» Фабио Миретти по-прежнему остаётся неопределённым на решающем отрезке сезона. 2003 года рождения, талантливый футболист пока не входит в основные планы тренерского штаба, поэтому его трансфер может стать важным шагом и для клуба. Об этом Goal.com сообщает .

Как сообщает GOAL.ком со ссылкой на Ил Мессаггеро, на фоне роста активности на итальянском футбольном рынке «Лацио» проявляет серьёзный интерес к молодому полузащитнику. Римский клуб начал укреплять состав, чтобы найти достойную замену травмированному Данило Катальди.

Разногласия по условиям трансфера

На текущем этапе основной спор между клубами касается формата сделки. Руководство «Лацио» предпочитает вариант с арендой футболиста, тогда как туринский клуб не готов полностью согласиться с этим предложением.

Представители «Ювентуса» предпочитают либо продать молодого футболиста напрямую, либо отдать его в аренду с обязательным выкупом по окончании сезона. Таким образом клуб рассчитывает улучшить своё финансовое положение и накопить средства для будущих трансферов.

Финансовые и спортивные аспекты

В процессе обновления состава и привлечения новых игроков продажа футболистов резерва имеет большое значение для туринцев. Трансфер такого молодого игрока, как Миретти, позволит клубу не только заработать, но и использовать его в качестве дополнительного актива в будущих трансферных сделках.

Тем не менее переговоры между сторонами находятся лишь на начальной стадии, и для достижения соглашения потребуются дополнительные контакты. Пока главный тренер «Лацио» и спортивное руководство стремятся как можно скорее закрыть пробел в центре поля, «Ювентус» не намерен легко отказываться от своих условий.

В ближайшие дни ожидаются новые встречи представителей двух клубов, после которых детали соглашения могут проясниться. Для Фабио Миретти этот трансфер способен открыть новую страницу в карьере и предоставить больше игровой практики в основном составе.