Килиан Мбаппе снова блистал в матче против Ирака

·1·Спорт
Килиан Мбаппе снова блистал в матче против Ирака

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе был признан лучшим игроком матча против Ирака во втором туре группового этапа ЧМ-2026.

В игре, завершившейся победой французов со счетом 3:0, 27-летний форвард дважды поразил ворота соперника. Дубль Мбаппе стал решающим фактором в очередной уверенной победе Франции и ее выходе в плей-офф.

Форвард, отличающийся скоростью, техническим мастерством и голевым чутьем, на протяжении всего матча создавал постоянную угрозу для защиты Ирака. Эффективно реализовав свои моменты, он вновь доказал, что является лидером команды.

После двух туров сборная Франции лидирует в группе «И», набрав 6 очков. Хотя Норвегия также набрала столько же очков, французы занимают первое место благодаря дополнительным показателям.

Сборные Сенегала и Ирака пока не набрали ни одного очка. Они занимают третье и четвертое места в группе соответственно.

Высокая форма Мбаппе делает Францию одним из главных претендентов на победу в ЧМ-2026.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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