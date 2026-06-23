Эрлинг Холанд: Играть на чемпионате мира — это потрясающие ощущения

Нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холанд поделился своими впечатлениями после матча против Сенегала во втором туре группового этапа ЧМ-2026.

Сборная Норвегии одержала очередную важную победу, обыграв Сенегал со счетом 3:2 в бескомпромиссном поединке.

Холанд отметил, что гордится своими одноклубниками, а участие в мундиале в составе национальной команды приносит ему особое удовольствие.

«Я горжусь своей командой и наслаждаюсь играми. Это был еще один великолепный вечер. Я очень люблю играть за национальную сборную», — приводит слова форварда пресс-служба ФИФА.

Норвежский нападающий также подчеркнул, что выход на поле чемпионата мира — это уникальное и незабываемое чувство для каждого футболиста.

«Участие в чемпионате мира — это потрясающие ощущения», — сказал Холанд.

Напомним, что звездный форвард дважды забил в ворота соперника и в матче первого тура группового этапа против Ирака.

Таким образом, Холанд продолжает демонстрировать высокую результативность на ЧМ-2026, оставаясь одним из главных лидеров Норвегии.

В последнем туре группового этапа сборную Норвегии ждет еще одно серьезное испытание. Скандинавы сразятся со сборной Франции.

Этот поединок имеет огромное значение для борьбы за лидерство в группе и распределение мест в плей-офф.