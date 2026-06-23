Лионель Месси в ярости из-за нереализованного пенальти: капитан Аргентины установил рекорд

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси поделился своими мыслями о моменте, возникшем в матче против Австрии (2:0) в рамках чемпионата мира. Легендарный нападающий не скрывал своего сильного разочарования тем, что не смог точно реализовать пенальти в первые минуты встречи. Несмотря на это, опытный футболист сумел взять себя в руки в ходе игры и оформил дубль. Об этом сообщает Goal.com .

На 8-й минуте матча, проходившего в Дохе, Лионель Месси неточно исполнил 11-метровый удар. Это один из редких случаев в его карьере: мяч пролетел мимо штанги ворот. По сообщению Goal.com, это стало третьей неудачной попыткой Месси в истории турниров (не считая серий пенальти). Однако эта ошибка не смогла сломить нападающего психологически.

В послематчевом интервью Лионель Месси так объяснил свой гнев: «Сегодня я был очень зол на себя за то, что не забил пенальти. Удар получился очень плохим. К счастью, мы смогли изменить ситуацию, выйти вперед по счету и завоевать важные три очка. Это было самым главным». По его словам, хотя команда и планировала победу, сопротивление соперника оказалось сильнее, чем ожидалось.

Исторический рекорд и лидерство в группе

Лионель Месси, забив два мяча в этом матче, не только принес победу своей команде, но и открыл новую страницу в мире футбола. Доведя количество своих голов на чемпионатах мира до 18, он побил рекорд легендарного нападающего из Германии Мирослава Клозе. Теперь Месси единолично занимает титул лучшего бомбардира в истории турнира.

Благодаря этой победе сборная Аргентины закрепила за собой первое место в группе «Дж» и досрочно обеспечила себе выход в плей-офф. На данный момент на счету Месси 5 голов всего в двух играх текущего турнира. Этот показатель свидетельствует о том, что 37-летний нападающий по-прежнему находится в отличной спортивной форме.

«Мы — сборная Аргентины, и в матче с любым соперником выходим на поле только за победой. Сегодняшняя игра была непростой, соперник действовал очень быстро, и нам было трудно установить контроль над мячом. Но мы достигли своей цели — выполнили задачу выйти в 1/16 финала с первого места в группе», — добавил капитан.

Эта победа дает Аргентине психологическое преимущество перед решающими этапами турнира. Способность такого лидера, как Месси, восстановиться после ошибки и вести команду за собой остается одним из главных факторов на пути действующих чемпионов мира к защите своего титула. Перед следующими матчами команда намерена еще больше усилить свою игру.