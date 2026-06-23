Лионель Месси в ярости из-за нереализованного пенальти: капитан Аргентины установил рекорд

·47·Спорт
Лионель Месси в ярости из-за нереализованного пенальти: капитан Аргентины установил рекорд

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси поделился своими мыслями о моменте, возникшем в матче против Австрии (2:0) в рамках чемпионата мира. Легендарный нападающий не скрывал своего сильного разочарования тем, что не смог точно реализовать пенальти в первые минуты встречи. Несмотря на это, опытный футболист сумел взять себя в руки в ходе игры и оформил дубль. Об этом сообщает Goal.com .

На 8-й минуте матча, проходившего в Дохе, Лионель Месси неточно исполнил 11-метровый удар. Это один из редких случаев в его карьере: мяч пролетел мимо штанги ворот. По сообщению Goal.com, это стало третьей неудачной попыткой Месси в истории турниров (не считая серий пенальти). Однако эта ошибка не смогла сломить нападающего психологически.

В послематчевом интервью Лионель Месси так объяснил свой гнев: «Сегодня я был очень зол на себя за то, что не забил пенальти. Удар получился очень плохим. К счастью, мы смогли изменить ситуацию, выйти вперед по счету и завоевать важные три очка. Это было самым главным». По его словам, хотя команда и планировала победу, сопротивление соперника оказалось сильнее, чем ожидалось.

Исторический рекорд и лидерство в группе

Лионель Месси, забив два мяча в этом матче, не только принес победу своей команде, но и открыл новую страницу в мире футбола. Доведя количество своих голов на чемпионатах мира до 18, он побил рекорд легендарного нападающего из Германии Мирослава Клозе. Теперь Месси единолично занимает титул лучшего бомбардира в истории турнира.

Благодаря этой победе сборная Аргентины закрепила за собой первое место в группе «Дж» и досрочно обеспечила себе выход в плей-офф. На данный момент на счету Месси 5 голов всего в двух играх текущего турнира. Этот показатель свидетельствует о том, что 37-летний нападающий по-прежнему находится в отличной спортивной форме.

«Мы — сборная Аргентины, и в матче с любым соперником выходим на поле только за победой. Сегодняшняя игра была непростой, соперник действовал очень быстро, и нам было трудно установить контроль над мячом. Но мы достигли своей цели — выполнили задачу выйти в 1/16 финала с первого места в группе», — добавил капитан.

Эта победа дает Аргентине психологическое преимущество перед решающими этапами турнира. Способность такого лидера, как Месси, восстановиться после ошибки и вести команду за собой остается одним из главных факторов на пути действующих чемпионов мира к защите своего титула. Перед следующими матчами команда намерена еще больше усилить свою игру.

Лионель МессиАргентинаФутболЧемпионат мираРекорд
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Гонка между Килианом Мбаппе и Лионелем Месси: французская звезда высказалась о рекордахГонка между Килианом Мбаппе и Лионелем Месси: французская звезда высказалась о рекордахСегодня, 12:37Криштиану Роналду сделал заявление перед матчем с УзбекистаномКриштиану Роналду сделал заявление перед матчем с УзбекистаномСегодня, 12:02Эрлинг Холанд: Играть на чемпионате мира — это потрясающие ощущенияЭрлинг Холанд: Играть на чемпионате мира — это потрясающие ощущенияСегодня, 12:00Хулиан Альварес хочет покинуть «Атлетико Мадрид»: нападающий мечтает о «Барселоне»Хулиан Альварес хочет покинуть «Атлетико Мадрид»: нападающий мечтает о «Барселоне»Сегодня, 11:53ЧМ-2026. Алжир вырвал волевую победу в матче с ИорданиейЧМ-2026. Алжир вырвал волевую победу в матче с ИорданиейСегодня, 11:38ЧМ-2026. Норвегия — Сенегал 3:2 (смотрите голы)ЧМ-2026. Норвегия — Сенегал 3:2 (смотрите голы)Сегодня, 11:20
ОбъявленияДля сотрудничества
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Известный экстрасенс предсказал победителя будущего чемпионата мира
Известный экстрасенс предсказал победителя будущего чемпионата мира
«Манчестер Сити» написал об игре Хусанова против Канады
«Манчестер Сити» написал об игре Хусанова против Канады
Неожиданный прогноз российских экспертов на матч Узбекистан – Колумбия
Неожиданный прогноз российских экспертов на матч Узбекистан – Колумбия
Юные футболисты из Узбекистана стали чемпионами мира в Варшаве
Юные футболисты из Узбекистана стали чемпионами мира в Варшаве
«Манчестер Сити» опубликовал пост, посвященный Хусанову и Узбекистану
«Манчестер Сити» опубликовал пост, посвященный Хусанову и Узбекистану
Центральная Азия объединяется ради сборной Узбекистана
Центральная Азия объединяется ради сборной Узбекистана
«Ливерпуль» взял Аббосбека Файзуллаева на карандаш
«Ливерпуль» взял Аббосбека Файзуллаева на карандаш
Главный тренер Колумбии дал заявление перед матчем против Узбекистана
Главный тренер Колумбии дал заявление перед матчем против Узбекистана