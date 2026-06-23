Деклан Райс о Гарри Кейне: «Играть с ним в одной команде для меня большая честь»

·4·Спорт
Деклан Райс о Гарри Кейне: «Играть с ним в одной команде для меня большая честь»

Полузащитник сборной Англии и «Арсенала» Деклан Райс высоко оценил своего партнера по национальной команде Гарри Кейна, отметив, что выступление в одном строю с опытным нападающим является для него огромной гордостью. В лагере «трех львов», которые сейчас принимают участие в групповом этапе чемпионата мира, Кейн проявляет себя не только как главный бомбардир, но и как ключевой лидер, поддерживающий командную дисциплину. Об этом сообщает Goal.com сообщает издание.

По информации Goal.com, сборная Англии после победы над Хорватией со счетом 4:2 приблизилась к решению вопроса о выходе в следующий этап. 32-летний Гарри Кейн, оформивший дубль в этом матче, довел число своих голов на чемпионатах мира до 10, сравнявшись по этому показателю с легендарным Гари Линекером. Предстоящая игра против Ганы станет для Кейна 116-м матчем в составе национальной сборной, и он обгонит Дэвида Бекхэма, поднявшись на третье место в списке самых игравших футболистов.

Говоря о профессионализме своего одноклубника, Деклан Райс заявил, что в будущем с гордостью будет рассказывать своим детям о том, что играл вместе с Гарри Кейном. По его словам, нападающий «Баварии» демонстрирует высочайший уровень как на тренировках, так и в матчах, становясь примером для молодых футболистов.

Фактор лидерства и опыта

«Мне очень повезло. Во-первых, он наш капитан, во-вторых, он каждый день подает пример своим трудолюбием. Его результаты в «Баварии» или в сборной Англии не стали для меня сюрпризом, потому что он забивает без остановки даже на тренировках. Быть в одной команде с таким нападающим — настоящая честь», — добавил Райс.

Капитанская ответственность не ограничивается только действиями на поле. Кейн призывает футболистов к бдительности, чтобы избежать излишней расслабленности в команде. В частности, он напомнил о неприятной традиции Евро-2020, ЧМ-2022 и Евро-2024, когда после победы в первом матче во второй фиксировалась ничья.

Сборная Англии выйдет на поле против Ганы на стадионе «Фоксборо» в штате Массачусетс. Если подопечные Томаса Тухеля одержат победу в этом противостоянии, они могут досрочно обеспечить себе путевку в плей-офф. Хотя сборная Ганы под руководством Карлоса Кейроса демонстрирует физически мощную игру, англичане на данный момент очень эффективны в линии атаки.

Если Англия победит, а в параллельном матче между Хорватией и Панамой зафиксируется благоприятный для англичан результат, команда гарантирует себе лидерство в группе L перед последним туром. Это позволит дать отдых основным игрокам состава перед стадией плей-офф.

АнглияГарри КейнДеклан РайсЧемпионат мираФутбол
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор
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