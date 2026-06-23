Реал Мадрид совершил самый дорогой трансфер в истории женского футбола

·61·Спорт
Реал Мадрид совершил самый дорогой трансфер в истории женского футбола

Испанский клуб «Реал Мадрид» завершил трансфер, который произвел настоящий фурор в мире женского футбола. Талантливая шведская нападающая Фелиция Шредер перешла из БК «Хакен» в мадридский клуб. Эта сделка была зафиксирована как самый дорогой трансфер в истории женского футбола и привлекла внимание всего спортивного сообщества. Об этом сообщает Goal.com .

Контракт с 19-летней нападающей рассчитан на четыре года и действует до 30 июня 2030 года. С помощью этого трансфера «Реал Мадрид» не только усилил свой состав, но и продемонстрировал финансовое превосходство на рынке женского футбола. Клуб БК «Хакен» также подтвердил сделку, отметив, что эта продажа является историческим событием для клуба и всего шведского футбола.

Неожиданный удар по «Челси»

Данный трансфер стал большим разочарованием для английского клуба «Челси». Лондонцы долгое время пытались заполучить Фелицию Шредер и даже вышли с рекордным предложением в размере 1,2 миллиона фунтов стерлингов. Однако «Реал Мадрид» проявил активность в решающий момент и сумел обойти своего конкурента.

Спортивный директор «Хакена» Мартин Эрикссон, говоря об этой сделке, отметил, что трансфер укрепит позиции клуба на международной арене. По его словам, хотя уход Фелиции Шредер является большой потерей для клуба, полученные средства послужат развитию женского футбола.

Достижения новой звезды

Несмотря на то, что Фелиция Шредер начала профессиональную карьеру в 2023 году, за короткое время она стала одной из самых талантливых футболисток мира. В сезоне 2025 года она была признана лучшим игроком чемпионата Швеции и стала лучшим бомбардиром, забив 30 голов. В общей сложности за «Хакен» она провела 128 матчей, забив 91 гол и отдав 18 голевых передач.

Скауты «Реал Мадрида» были особенно впечатлены игрой футболистки в женском Кубке Европы (УЕФА Вомен'с Эуропа Куп). В ходе турнира она забила 8 голов в 9 матчах, внеся огромный вклад в победу своей команды. В финальном матче она оформила хет-трик, доказав свой высочайший уровень как нападающей.

По сообщению издания Goal.com, Фелиция Шредер уже успела стать одной из ключевых фигур в национальной сборной Швеции. Ее переход в Мадрид свидетельствует о резком росте трансферной стоимости в женском футболе и может стать стимулом для других грандов совершать подобные крупные инвестиции в будущем.

Реал МадридЖенский ФутболТрансферФелиция ШредерБК Хакен
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор
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