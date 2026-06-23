Роналду оформил дубль в матче против Узбекистана

·1·Спорт
Роналду оформил дубль в матче против Узбекистана

В матче второго тура группы «K» ЧМ-2026 между сборными Португалии и Узбекистана счет стал 4:0.

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду дважды поразил ворота Узбекистана, став автором дубля.

На 6-й минуте встречи португальцы открыли счет. После передачи с фланга Роналду отправил мяч в ворота, которые защищал Абдувохид Нематов.

На 17-й минуте Португалия еще больше увеличила свое преимущество. Нуну Мендеш эффективно реализовал штрафной удар, забив второй гол своей команды.

На 37-й минуте Роналду вновь продемонстрировал свое мастерство. 41-летний форвард забил свой второй гол в матче, доведя счет до 3:0.

На 60-й минуте второго тайма Абдукодир Хусанов отправил мяч в свои ворота. Таким образом, преимущество Португалии достигло четырех мячей.

После дубля в ворота Узбекистана Роналду довел общее количество своих голов на чемпионатах мира до 10.

ЧМ-2026. Групповой этап, 2-й тур

Португалия — Узбекистан — 4:0

Голы: Роналду, 6, 37; Мендеш, 17; Абдукодир Хусанов, 60 — автогол.

На момент публикации статьи идет 77-я минута матча.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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