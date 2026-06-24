Криштиану Роналду установил новый рекорд голами в ворота Узбекистана

Криштиану Роналду поднялся на второе место в рейтинге старейших футболистов, забивавших на чемпионатах мира. Нападающему сборной Португалии было 41 год и 4 месяца, когда он забил в ворота Узбекистана на мундиале-2026.

Рекорд по этому показателю принадлежит бывшему игроку сборной Камеруна Роже Милле. Он забил в ворота России на чемпионате мира 1994 года в возрасте 42 лет и 1 месяца.

Третье место в рейтинге занимает еще один представитель Португалии — Пепе. Он поразил ворота Швейцарии на турнире 2022 года в возрасте 39 лет и 9 месяцев.

Лионель Месси расположился на четвертой строчке. Капитану сборной Аргентины было 38 лет и 11 месяцев, когда он забил Австрии на чемпионате мира 2026 года.

Старейшие футболисты, забивавшие на чемпионатах мира:

• Роже Милла — 42 года 1 месяц

• Криштиану Роналду — 41 год 4 месяца

• Пепе — 39 лет 9 месяцев

• Лионель Месси — 38 лет 11 месяцев

• Гуннар Грен — 37 лет 7 месяцев

• Куаутемок Бланко — 37 лет 5 месяцев

• Фелипе Балои — 37 лет 4 месяца

• Марко Арнаутович — 37 лет 1 месяц

• Абдулио Варела — 36 лет 9 месяцев

• Мартин Палермо — 36 лет 7 месяцев