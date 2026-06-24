Криштиану Роналду установил новый рекорд голами в ворота Узбекистана

·65·Спорт
Криштиану Роналду установил новый рекорд голами в ворота Узбекистана

Криштиану Роналду поднялся на второе место в рейтинге старейших футболистов, забивавших на чемпионатах мира. Нападающему сборной Португалии было 41 год и 4 месяца, когда он забил в ворота Узбекистана на мундиале-2026.

Рекорд по этому показателю принадлежит бывшему игроку сборной Камеруна Роже Милле. Он забил в ворота России на чемпионате мира 1994 года в возрасте 42 лет и 1 месяца.

Третье место в рейтинге занимает еще один представитель Португалии — Пепе. Он поразил ворота Швейцарии на турнире 2022 года в возрасте 39 лет и 9 месяцев.

Лионель Месси расположился на четвертой строчке. Капитану сборной Аргентины было 38 лет и 11 месяцев, когда он забил Австрии на чемпионате мира 2026 года.

Старейшие футболисты, забивавшие на чемпионатах мира:

• Роже Милла — 42 года 1 месяц
• Криштиану Роналду — 41 год 4 месяца
• Пепе — 39 лет 9 месяцев
• Лионель Месси — 38 лет 11 месяцев
• Гуннар Грен — 37 лет 7 месяцев
• Куаутемок Бланко — 37 лет 5 месяцев
• Фелипе Балои — 37 лет 4 месяца
• Марко Арнаутович — 37 лет 1 месяц
• Абдулио Варела — 36 лет 9 месяцев
• Мартин Палермо — 36 лет 7 месяцев

Криштиану РоналдуЛионель МессиРоже МиллаПепеЧемпионат мира
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

«Манчестер Юнайтед» и «Арсенал» борются за новую звезду Премьер-лиги«Манчестер Юнайтед» и «Арсенал» борются за новую звезду Премьер-лигиСегодня, 01:18Что сказал Роналду после победы над УзбекистаномЧто сказал Роналду после победы над УзбекистаномСегодня, 01:09Челси установил цену на Энцо Фернандеса: Реал Мадрид готовится к трансферуЧелси установил цену на Энцо Фернандеса: Реал Мадрид готовится к трансферуСегодня, 00:34Криштиану Роналду стал лучшим бомбардиром Португалии на чемпионатах мираКриштиану Роналду стал лучшим бомбардиром Португалии на чемпионатах мираСегодня, 00:25Оценки футболистов после матча Узбекистана и ПортугалииОценки футболистов после матча Узбекистана и ПортугалииСегодня, 00:08Португалия разгромила Узбекистан с крупным счетомПортугалия разгромила Узбекистан с крупным счетомСегодня, 00:03
ОбъявленияДля сотрудничества
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Известный экстрасенс предсказал победителя будущего чемпионата мира
Известный экстрасенс предсказал победителя будущего чемпионата мира
«Манчестер Сити» написал об игре Хусанова против Канады
«Манчестер Сити» написал об игре Хусанова против Канады
Криштиану Роналду сделал заявление перед матчем с Узбекистаном
Криштиану Роналду сделал заявление перед матчем с Узбекистаном
Неожиданный прогноз российских экспертов на матч Узбекистан – Колумбия
Неожиданный прогноз российских экспертов на матч Узбекистан – Колумбия
Юные футболисты из Узбекистана стали чемпионами мира в Варшаве
Юные футболисты из Узбекистана стали чемпионами мира в Варшаве
«Манчестер Сити» опубликовал пост, посвященный Хусанову и Узбекистану
«Манчестер Сити» опубликовал пост, посвященный Хусанову и Узбекистану
«Ливерпуль» взял Аббосбека Файзуллаева на карандаш
«Ливерпуль» взял Аббосбека Файзуллаева на карандаш
Центральная Азия объединяется ради сборной Узбекистана
Центральная Азия объединяется ради сборной Узбекистана