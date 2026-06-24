Джуд Беллингем побил рекорд Уэйна Руни в сборной Англии

·76·Спорт
Джуд Беллингем побил рекорд Уэйна Руни в сборной Англии

Полузащитник «Реал Мадрида» Джуд Беллингем достиг исторического результата в составе сборной Англии. Выйдя на поле в матче против сборной Ганы в рамках чемпионата мира 2026 года, футболист стал самым молодым игроком, проведшим 50 матчей за «трех львов». Этим показателем он сумел обновить многолетний рекорд, установленный легендарным Уэйном Руни. Об этом сообщает Goal.com сообщает издание.

По сообщению Goal.com, Беллингем достиг этой отметки в возрасте 22 лет и 359 дней. Для сравнения, бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни провел свой 50-й матч в возрасте 23 лет и 159 дней. Юный талант не только бьет рекорды, но и успел стать главной движущей силой команды под руководством Томаса Тухеля.

Стабильность за рекордами

Дебют Беллингема в национальной команде состоялся в 2020 году, и за короткое время он успел принять участие в четырех крупных международных турнирах. В этом отношении он опередил своих сверстников, таких как немец Джамал Мусиала, и удерживает статус самого молодого европейского футболиста, сыгравшего в четырех крупных турнирах. На данный момент на его счету 7 голов за сборную.

На клубном уровне Джуд также демонстрирует впечатляющие результаты. В 140 матчах за «Реал Мадрид» он 46 раз поразил ворота соперников. Его лидерские качества на поле и умение брать ответственность в важные моменты высоко оцениваются специалистами. В частности, Джордан Хендерсон назвал его «игроком больших матчей», подчеркнув его исключительную важность для команды.

Будущие цели и новые рубежи

Согласно статистическому анализу, если Беллингем продолжит участвовать в среднем в 9 матчах в год в течение следующего десятилетия, он может побить абсолютный рекорд Питера Шилтона (125 матчей). Сейчас он вместе с Букайо Сака вошел в число пяти английских футболистов, проведших 50 матчей до достижения 25 лет.

Однако для самого футболиста командный успех важнее личных рекордов. Сборная Англии стремится наконец завоевать крупный трофей после 60-летнего перерыва. В настоящее время команда борется за сохранение лидерства в групповом этапе чемпионата мира и обеспечение выхода в плей-офф. Безусловно, наилучшая спортивная форма Джуда Беллингема станет решающим фактором в реализации этой мечты Англии.

Джуд БеллингемРеал МадридАнглияЧемпионат мираРекорд
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Лионель Месси обновил мировой рекорд: Антонела Роккуццо отреагировала на успех супругаЛионель Месси обновил мировой рекорд: Антонела Роккуццо отреагировала на успех супругаСегодня, 02:31Почему Килиан Мбаппе празднует голы, играя на флейте? Секрет, связанный с КорденомПочему Килиан Мбаппе празднует голы, играя на флейте? Секрет, связанный с КорденомСегодня, 02:31Роберто Мартинес: Очень доволен результатомРоберто Мартинес: Очень доволен результатомСегодня, 02:04Фабио Каннаваро: Несмотря на тяжелое поражение, я горжусь своей командойФабио Каннаваро: Несмотря на тяжелое поражение, я горжусь своей командойСегодня, 02:01Криштиану Роналду установил исторический рекорд: Португалия разгромила УзбекистанКриштиану Роналду установил исторический рекорд: Португалия разгромила УзбекистанСегодня, 01:59Что Криштиану Роналду сказал после матча против УзбекистанаЧто Криштиану Роналду сказал после матча против УзбекистанаСегодня, 01:56
ОбъявленияДля сотрудничества
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Известный экстрасенс предсказал победителя будущего чемпионата мира
Известный экстрасенс предсказал победителя будущего чемпионата мира
«Манчестер Сити» написал об игре Хусанова против Канады
«Манчестер Сити» написал об игре Хусанова против Канады
Криштиану Роналду сделал заявление перед матчем с Узбекистаном
Криштиану Роналду сделал заявление перед матчем с Узбекистаном
Неожиданный прогноз российских экспертов на матч Узбекистан – Колумбия
Неожиданный прогноз российских экспертов на матч Узбекистан – Колумбия
Юные футболисты из Узбекистана стали чемпионами мира в Варшаве
Юные футболисты из Узбекистана стали чемпионами мира в Варшаве
«Манчестер Сити» опубликовал пост, посвященный Хусанову и Узбекистану
«Манчестер Сити» опубликовал пост, посвященный Хусанову и Узбекистану
«Ливерпуль» взял Аббосбека Файзуллаева на карандаш
«Ливерпуль» взял Аббосбека Файзуллаева на карандаш
Центральная Азия объединяется ради сборной Узбекистана
Центральная Азия объединяется ради сборной Узбекистана