Полузащитник «Реал Мадрида» Джуд Беллингем достиг исторического результата в составе сборной Англии. Выйдя на поле в матче против сборной Ганы в рамках чемпионата мира 2026 года, футболист стал самым молодым игроком, проведшим 50 матчей за «трех львов». Этим показателем он сумел обновить многолетний рекорд, установленный легендарным Уэйном Руни. Об этом сообщает Goal.com сообщает издание.

По сообщению Goal.com, Беллингем достиг этой отметки в возрасте 22 лет и 359 дней. Для сравнения, бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни провел свой 50-й матч в возрасте 23 лет и 159 дней. Юный талант не только бьет рекорды, но и успел стать главной движущей силой команды под руководством Томаса Тухеля.

Стабильность за рекордами

Дебют Беллингема в национальной команде состоялся в 2020 году, и за короткое время он успел принять участие в четырех крупных международных турнирах. В этом отношении он опередил своих сверстников, таких как немец Джамал Мусиала, и удерживает статус самого молодого европейского футболиста, сыгравшего в четырех крупных турнирах. На данный момент на его счету 7 голов за сборную.

На клубном уровне Джуд также демонстрирует впечатляющие результаты. В 140 матчах за «Реал Мадрид» он 46 раз поразил ворота соперников. Его лидерские качества на поле и умение брать ответственность в важные моменты высоко оцениваются специалистами. В частности, Джордан Хендерсон назвал его «игроком больших матчей», подчеркнув его исключительную важность для команды.

Будущие цели и новые рубежи

Согласно статистическому анализу, если Беллингем продолжит участвовать в среднем в 9 матчах в год в течение следующего десятилетия, он может побить абсолютный рекорд Питера Шилтона (125 матчей). Сейчас он вместе с Букайо Сака вошел в число пяти английских футболистов, проведших 50 матчей до достижения 25 лет.

Однако для самого футболиста командный успех важнее личных рекордов. Сборная Англии стремится наконец завоевать крупный трофей после 60-летнего перерыва. В настоящее время команда борется за сохранение лидерства в групповом этапе чемпионата мира и обеспечение выхода в плей-офф. Безусловно, наилучшая спортивная форма Джуда Беллингема станет решающим фактором в реализации этой мечты Англии.