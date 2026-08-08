Танец жениха и невесты на свадьбе сына Райхон Уласеновой оказался в центре внимания (видео)

Свадьба сына актрисы и ведущей Райхон Уласеновой Азизбека состоялась вчера, 7 августа. Интересные видео с роскошной свадьбы распространились в социальных сетях и вызвали большой интерес у подписчиков.

На одном из видео запечатлено, как Азизбек и Азизахон вместе исполнили специально подготовленный для свадьбы танец. Выступление пары привлекло внимание и гостей, присутствовавших на торжестве, которые встретили его аплодисментами.

Особенно многим понравился танец невесты. Поскольку танцевать в свадебном платье было немного неудобно, Азизахон вышла на сцену в специально подготовленном красном наряде и вместе с женихом исполнила танец.

Это выступление также тепло приняли пользователи социальных сетей. В комментариях подписчики отметили, что Азизбек и Азизахон очень подходят друг другу и оба прекрасно выглядят, а также высоко оценили их танец.

На свадьбе также выступили ряд известных артистов, подарив гостям праздничное настроение.