Названо последнее крупное обновление для смартфонов Galaxy С23

Продолжая политику поддержки программного обеспечения для флагманских устройств, компания Samsung официально подтвердила, до какой версии операционной системы будут обновляться смартфоны популярной серии Galaxy С23. Как сообщает издание иксбт.ком, для моделей Galaxy С23, Galaxy С23 Plus, Galaxy С23 Ultra и Galaxy S23 FE операционные системы Android 17 и интерфейс One UI 9.0 станут последним крупным программным обновлением. Об этом иксбт.ком сообщает .

Это решение имеет большое значение для владельцев гаджетов этой серии, поскольку после данного обновления устройства не смогут перейти на следующее поколение операционной системы. Этот шаг Samsung полностью соответствует ранее объявленной долгосрочной стратегии поддержки и позволяет пользователям заранее планировать дальнейшие возможности своих смартфонов.

История и этапы обновлений

Напомним, все модели серии Galaxy С23 были представлены на рынке в 2023 году и изначально работали на базе Android 13 и One UI 5.1. Уже тогда производитель обещал предоставить этим устройствам четыре крупных обновления операционной системы. К настоящему моменту основная часть обещания выполнена: пользователи уже получили первые три крупных обновления.

В настоящее время смартфоны этой серии работают под управлением оболочки One UI 8.5 на базе Android 16 КПР2. Согласно плану, Android 17 станет для этих устройств последним рубежом. Ожидается, что после получения этого финального крупного обновления владельцы устройств ещё некоторое время будут получать патчи безопасности, однако технической возможности перейти на Android 18 не будет.