Названо последнее крупное обновление для смартфонов Galaxy С23

·193·Технологии
Названо последнее крупное обновление для смартфонов Galaxy С23

Продолжая политику поддержки программного обеспечения для флагманских устройств, компания Samsung официально подтвердила, до какой версии операционной системы будут обновляться смартфоны популярной серии Galaxy С23. Как сообщает издание иксбт.ком, для моделей Galaxy С23, Galaxy С23 Plus, Galaxy С23 Ultra и Galaxy S23 FE операционные системы Android 17 и интерфейс One UI 9.0 станут последним крупным программным обновлением. Об этом иксбт.ком сообщает .

Это решение имеет большое значение для владельцев гаджетов этой серии, поскольку после данного обновления устройства не смогут перейти на следующее поколение операционной системы. Этот шаг Samsung полностью соответствует ранее объявленной долгосрочной стратегии поддержки и позволяет пользователям заранее планировать дальнейшие возможности своих смартфонов.

История и этапы обновлений

Напомним, все модели серии Galaxy С23 были представлены на рынке в 2023 году и изначально работали на базе Android 13 и One UI 5.1. Уже тогда производитель обещал предоставить этим устройствам четыре крупных обновления операционной системы. К настоящему моменту основная часть обещания выполнена: пользователи уже получили первые три крупных обновления.

В настоящее время смартфоны этой серии работают под управлением оболочки One UI 8.5 на базе Android 16 КПР2. Согласно плану, Android 17 станет для этих устройств последним рубежом. Ожидается, что после получения этого финального крупного обновления владельцы устройств ещё некоторое время будут получать патчи безопасности, однако технической возможности перейти на Android 18 не будет.

SamsungGalaxy S23Android 17One UIТехнологии
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Китайская CXMT бросает вызов лидерам мирового рынкаКитайская CXMT бросает вызов лидерам мирового рынкаСегодня, 18:53Легендарному компьютеру Apple Mac Pro исполнилось 20 летЛегендарному компьютеру Apple Mac Pro исполнилось 20 летСегодня, 18:25AMD приобрела стартап Таалас, встраивающий модели искусственного интеллекта в микросхемыAMD приобрела стартап Таалас, встраивающий модели искусственного интеллекта в микросхемыСегодня, 17:54Бюджетный телефон ХМД Туч AI может выйти на мировой рынокБюджетный телефон ХМД Туч AI может выйти на мировой рынокСегодня, 17:24Ноктуа измерила компьютерные корпуса: обнаружены ошибкиНоктуа измерила компьютерные корпуса: обнаружены ошибкиСегодня, 16:53SpaceX планирует построить на Луне заводы по производству спутниковSpaceX планирует построить на Луне заводы по производству спутниковСегодня, 16:23
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

NASA запечатлело необычное явление в Черном море из космоса
NASA запечатлело необычное явление в Черном море из космоса
Климат под угрозой: вероятность «Супер Эль-Ниньо» достигла 81%
Климат под угрозой: вероятность «Супер Эль-Ниньо» достигла 81%
Впервые в прямом эфире зафиксировано образование нового слоя земной коры на дне океана
Впервые в прямом эфире зафиксировано образование нового слоя земной коры на дне океана
Ученые впервые обнаружили атмосферу на планете, похожей на Землю
Ученые впервые обнаружили атмосферу на планете, похожей на Землю
Apple iPhone 18 Pro впервые показан на видео: Революция в камере и дизайне
Apple iPhone 18 Pro впервые показан на видео: Революция в камере и дизайне
Toyota объявила пожизненную гарантию на электромобили: батареи будут заменять бесплатно
Toyota объявила пожизненную гарантию на электромобили: батареи будут заменять бесплатно
В США покупатель приобрел мощный игровой компьютер в магазине по рекордно низкой цене
В США покупатель приобрел мощный игровой компьютер в магазине по рекордно низкой цене
Энергетическая революция: в продажу поступили новые натрий-ионные аккумуляторы со сроком службы 25 лет
Энергетическая революция: в продажу поступили новые натрий-ионные аккумуляторы со сроком службы 25 лет