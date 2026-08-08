Озодбек Назарбеков: «Пой мои песни сколько хочешь, если хочешь, можешь даже снять клип» (видео)

·402·Общество
Озодбек Назарбеков: «Пой мои песни сколько хочешь, если хочешь, можешь даже снять клип» (видео)

6 августа министр культуры Озодбек Назарбеков в рамках приёма граждан выслушал обращения, предложения и инициативы 13 человек.

Во время приёма один из молодых певцов спросил у министра, может ли он свободно исполнять его песни на своей странице в Instagram. Озодбек Назарбеков поддержал исполнителя и заявил, что не возражает против исполнения своих песен.

«Пой мои песни сколько хочешь, все пой. Давай», — ответил министр.

После этого молодой исполнитель сказал, что ему также очень нравится песня «Ketma-ketma», прозвучавшая на одном из концертов Озодбека Назарбекова. Министр подчеркнул, что эту песню он также может исполнять где угодно.

Молодой певец ещё раз спросил, можно ли сделать аранжировку этой песни. «Можно, даже клип можешь снять», — ответил Озодбек Назарбеков.

Поддержка министром молодого исполнителя была тепло встречена и в социальных сетях. Пользователи отметили, что все известные певцы должны быть щедрыми и поддерживающими, не бояться делиться своим творчеством с молодым поколением.

Озодбек НазарбековInstagramКетма-кетма
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Charos
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