Криштиану Роналду: Я вернулся, чтобы люди обо мне не забыли

·3·Спорт
Криштиану Роналду: Я вернулся, чтобы люди обо мне не забыли

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду прокомментировал свои слова, сказанные после матча против Узбекистана во втором туре группы «K» ЧМ-2026.

В игре, завершившейся победой Португалии со счетом 5:0, 41-летний форвард дважды поразил ворота соперника, внеся большой вклад в разгромный успех своей команды.

После матча Роналду кратко, но уверенно заявил: «Я вернулся».

Эти слова футболиста вызвали большой интерес среди болельщиков и экспертов. Позже он объяснил, почему так сказал.

«Чтобы люди не забыли», — процитировал слова Роналду известный инсайдер Фабрицио Романо.

Звезда Португалии дублем в ворота Узбекистана вновь продемонстрировал свою высокую результативность на чемпионатах мира. Несмотря на возраст, он остается одним из главных лидеров национальной сборной.

Заявление Роналду «Я вернулся» было воспринято как ответ критикам, данный его игрой на поле и забитыми голами.

После второго тура сборная Португалии занимает второе место в группе «K», имея в активе четыре очка.

В заключительном туре группового этапа Португалия выйдет на поле против Колумбии 28 июня.

Сборная Узбекистана в этот же день сразится с Демократической Республикой Конго за третье место.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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