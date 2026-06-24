Неймар вернулся в строй: Карло Анчелотти сообщил о состоянии звезды Бразилии

·49·Спорт
Неймар вернулся в строй: Карло Анчелотти сообщил о состоянии звезды Бразилии

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти объявил, что лидер команды Неймар полностью восстановился после травмы и готов выйти на поле в важном матче против Шотландии. Перед решающей игрой группового этапа чемпионата мира эта новость стала отличным подарком для болельщиков «пентакампеонов». Об этом сообщает Goal.com сообщает издание.

Известно, что из-за повреждения мышц голени Неймар был вынужден пропустить первые встречи против сборных Марокко и Гаити. По информации Goal.com, 34-летний нападающий с прошлой недели принимает полноценное участие в общих групповых тренировках и восстановил свою физическую форму.

Уверенность Анчелотти и изменения в составе

Итальянский специалист не скрыл, что доволен нынешним состоянием бразильской звезды. «Он готов, на этой неделе он очень хорошо потренировался. Неймар способен действовать не только часть матча, но и все 90 минут. Его возвращение — это большая сила для нас, так как он высококлассный и опытный игрок», — отметил Карло Анчелотти на пресс-конференции.

Ожидается, что возвращение Неймара несколько смягчит проблемы в линии атаки Бразилии. Дело в том, что Рафинья, получивший травму колена в игре с Гаити (3:0), пропустит матч против Шотландии. Хотя в отсутствие нападающего «Барселоны» в распоряжении Анчелотти есть такие молодые и талантливые футболисты, как Райан, Эндрик и Игор Тьяго, опыт Неймара может иметь решающее значение.

В случае победы над Шотландией сборная Бразилии обеспечит себе первое место в группе «К». Тренер также высоко оценил команду соперника, отметив, что игра не будет легкой. В частности, он предупредил, что такие футболисты в составе Шотландии, как Скотт Мактоминей и Джон Макгинн, могут сбить ритм Бразилии.

Если взглянуть на статистику, Бразилия и Шотландия до этого встречались в рамках чемпионатов мира четыре раза. В трех из этих матчей победу одержали представители Южной Америки, одна встреча завершилась вничью. Неймар же в этом поединке намерен увеличить количество своих голов на чемпионатах мира с 8.

БразилияНеймарКарло АнчелоттиЧемпионат мираФутбол
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор
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