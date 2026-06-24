Лионель Месси продемонстрировал отличную физическую форму в 39 лет

Капитан сборной Аргентины и один из величайших футболистов современности Лионель Месси, накануне своего 39-летия, доказал, что его физическая форма по-прежнему остается на высоком уровне. Легендарный нападающий, который сейчас находится в расположении национальной команды, поделился в социальных сетях кадрами со своих тренировок, вызвав восхищение многих болельщиков. Об этом сообщает Goal.com .

На опубликованном видео запечатлено, как Лионель Месси безупречно выполняет подтягивания на турнике. Бицепсы и общее телосложение футболиста показывают, что, несмотря на возраст, он соответствует самым высоким требованиям профессионального спорта. По сообщению Goal.com, такая физическая подготовка служит важным фундаментом для успеха сборной Аргентины на следующих крупных турнирах.

Секрет здорового образа жизни и долголетия

Обычно футболисты начинают задумываться о завершении карьеры после 35 лет, однако Лионель Месси опровергает это правило. Его дисциплина в тренажерном зале и работа над собой помогают сохранять не только мастерство на поле, но и физическую силу. Это позволяет ему продолжать лидировать в составе «Интер Майами» и сборной Аргентины.

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони на пресс-конференции остановился на состоянии капитана и атмосфере в команде. По словам тренера, дружеские отношения внутри коллектива и счастье Месси являются источником мотивации для всего состава. «Мы хотим, чтобы он всегда был счастлив. Если Лионель счастлив, вся команда чувствует себя хорошо», — отметил 48-летний специалист.

Лионель Месси недавно оформил дубль в матче против Австрии, продолжая пополнять свою серию рекордов. Хотя он и не смог реализовать пенальти во время игры, забитые позже голы обеспечили победу его команде. Сам футболист выразил удовлетворение рекордами и результатами, отметив, что главным является командный успех.

В настоящее время сборная Аргентины ведет серьезную подготовку к защите титула чемпиона мира. Такая превосходная спортивная форма Месси успокаивает болельщиков и тренерский штаб перед стадией плей-офф. 39-летний звезда на практике показывает, что все еще способен оставаться на вершине мирового футбола.