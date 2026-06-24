«Челси» начинает эпоху Хаби Алонсо с громким трансфером: Палестра едет в Лондон

·2·Спорт
«Челси» начинает эпоху Хаби Алонсо с громким трансфером: Палестра едет в Лондон

Лондонский «Челси» сделал свой первый серьезный шаг на летнем трансферном рынке. Новая эра под руководством главного тренера Хаби Алонсо начнется с трансфера Марко Палестры, признанного лучшим защитником итальянской Серии А по итогам прошлого сезона. По сообщению Goal.com, лондонцы достигли соглашения с «Аталантой» о выплате 47 миллионов фунтов стерлингов. Об этом Goal.com сообщает .

Этот трансфер имеет большое значение для «Челси» не только с точки зрения усиления состава, но и в плане победы в конкурентной борьбе на трансферном рынке. Дело в том, что основным претендентом на 21-летнего игрока сборной Италии считался действующий чемпион страны — «Интер». Однако по итогам интенсивных переговоров, прошедших за последние 24 часа, футболист решил перебраться на «Стэмфорд Бридж».

Детали трансфера и подтверждение Фабрицио Романо

Известный инсайдер Фабрицио Романо в своих социальных сетях использовал традиционную фразу «Here we go» в отношении этой сделки. По данным Романо, стороны достигли устного соглашения: «Аталанта» получит более 55 миллионов евро, а также определенный процент от последующей перепродажи футболиста. Палестра подпишет с лондонским клубом долгосрочный контракт.

Марко Палестра провел прошлый сезон в аренде в «Кальяри». Благодаря яркой игре он был признан лучшим защитником Серии А. Универсальность футболиста, способного эффективно действовать как в роли вингбека справа, так и в качестве традиционного крайнего защитника, считается идеально подходящей для тактики Хаби Алонсо.

В составе «Челси» ожидаются масштабные изменения

Завершив прошлый сезон на 10-м месте в английской Премьер-лиге и оставшись без еврокубков, руководство «Челси» намерено радикально обновить команду. Ожидается, что в распоряжение Хаби Алонсо попадет не только Палестра, но и другие талантливые молодые игроки. В частности, клуб находится на грани завершения переговоров со следующими футболистами:

  • вингер Жовани Квенда, переходящий из «Спортинга» за 40 миллионов фунтов;
  • полузащитник «Страсбура» Валентин Барко;
  • нападающий Эммануэль Эмега.
В то же время в команде продолжается процесс «чистки» состава. В частности, левый защитник Марк Кукурелья был продан в «Реал Мадрид». Это позволило сократить зарплатный фонд и освободить место для новых трансферов. Перед дебютным сезоном Хаби Алонсо потребовал приобрести еще нескольких центральных защитников и нападающего для полного формирования состава.

Трансфер Марко Палестры, который уже успел дебютировать в сборной Италии, является важным шагом в построении фундамента будущего «Челси». После успешного опыта Хаби Алонсо в «Леверкузене» лондонские болельщики надеются, что новый тренер и новые таланты помогут команде вернуть прежние позиции.

ЧелсиХаби АлонсоТрансферПремьер-лигаФутбол
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор
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