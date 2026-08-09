Неймар снова объединится с Месси? Назван новый клуб...

Второй период бразильской футбольной звезды Неймар в «Сантос» может завершиться в конце 2026 года, однако сообщается, что его профессиональная карьера на этом не закончится. Согласно новым сообщениям, наиболее вероятным следующим местом продолжения карьеры 34-летнего нападающего может стать «Интер Миами», где выступает Лионель Месси.

Если этот сценарий осуществится, долгожданная встреча, которую футбольные болельщики ждали годами, вновь станет реальностью: Неймар и Месси выйдут на поле в форме одного клуба. Однако на этот раз в Майами их будет ждать ещё одна бразильская звезда.

Неймар может отправиться в Майами в январе 2027 года

Согласно информации, распространённой на странице Кс под названием ЛИБЭРТА ДЭПРЭ, Неймар рассматривает вариант продолжения карьеры в «Интер Миами» с января 2027 года.

В сообщении американский клуб называется одним из наиболее подходящих вариантов для проведения Неймар заключительного этапа карьеры.

С точки зрения контракта также может сложиться удобная ситуация. «Сантос» официально объявил, что в январе 2026 года продлил соглашение с Неймар до конца сезона 2026 года. Таким образом, если действующий договор не изменится, после наступления нового года футболист может получить статус свободного агента.

В то же время ни «Интер Миами», ни «Сантос» пока не делали официальных заявлений о трансфере Неймар в 2027 году. Поэтому сейчас эту информацию правильнее расценивать как возможный сценарий на трансферном рынке.

Месси может ждать Неймар в Майами

Главная привлекательность варианта с «Интер Миами» для Неймар — Лионель Месси.

Ближайшее будущее аргентинской звезды уже определено: «Интер Миами» продлил контракт с Месси до конца сезона MLS 2028 года.

Таким образом, если Неймар действительно приедет в Майами в январе 2027 года, для их выступления в одной команде будут созданы все условия.

Ранее два футболиста вместе играли в «Барселона» с 2013 по 2017 год, образовав вместе с Луис Суарез знаменитую атакующую тройку МСН. Позже Неймар и Месси снова выступали в одной команде — в «ПСЖ».

Поэтому их возможная встреча в Майами может стать гораздо более масштабным ностальгическим событием, чем обычный трансфер.

Каземиро тоже в «Интер Миами»

Количество бразильцев в Майами также выросло.

Летом 2026 года «Интер Миами» официально подписал Каземиро в качестве свободного агента. С пятикратным победителем Лиги чемпионов заключён контракт до окончания MLS Спринт Сеасон 2027 года, также предусмотрена возможность продления до июня 2029 года.

Таким образом, в случае перехода Неймар в Майами он сможет воссоединиться не только с Месси, но и со своим многолетним партнёром по сборной Бразилии Каземиро.

Луис Суарез также сейчас выступает за «Интер Миами». Действующий контракт уругвайского нападающего рассчитан до конца сезона MLS 2026 года.

Поэтому для полноценного воссоединения трио МСН — Месси, Суарез и Неймар — в 2027 году может потребоваться новое соглашение и по поводу будущего Суарез.

Эта идея уже приходила Неймар в голову

Вариант с «Интер Миами» появляется не впервые.

Неймар и раньше не скрывал желания снова играть в одной команде с Месси и Суарез. В начале 2025 года усилились сообщения о возможном переходе в Майами, а сам футболист положительно относился к возможности вновь объединиться с бывшими партнёрами по «Барселона».

В то время главным препятствием были контрактная ситуация Неймар и финансовые ограничения в MLS.

К началу 2027 года ситуация может стать гораздо более благоприятной: нынешнее соглашение Неймар с «Сантос» истекает в конце 2026 года, а Месси связан с Майами долгосрочным контрактом.

История в «Сантос» тоже подходит к концу?

В 2025 году Неймар вернулся из Европы в свой детский клуб «Сантос».

Когда в начале 2026 года он продлил контракт ещё на один сезон, то подчеркнул: «Сантос — моё место, здесь я чувствую себя как дома».

Однако карьера футболиста приближается к заключительному этапу. В июле Неймар вновь подтвердил, что завершил период выступлений за национальную сборную Бразилии. По его словам, время в сборной уже прошло.

С этой точки зрения вариант с MLS выглядит логичным: иная игровая среда, знакомые футболисты в Майами и крупный коммерческий рынок могут превратить этот клуб в последний большой проект в карьере Неймар.

Станет ли это последним клубом в его карьере?

Источник также предполагает, что именно «Интер Миами» может стать последним клубом Неймар в профессиональном футболе.

Пока ещё рано говорить об этом как о достоверном факте. Но несколько деталей сходятся в одной точке: контракт Неймар с «Сантос» истекает в конце года, Месси останется в Майами до 2028 года, а Каземиро уже присоединился к команде.

Поэтому январь 2027 года может стать очередным важным поворотным моментом в карьере Неймар.

Если трансфер состоится, вопрос будет заключаться уже не в том, отправится ли Неймар в Америку, а в другом: поставят ли Месси и Неймар в Майами последнюю точку в одном из самых известных сотрудничеств в истории футбола?

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