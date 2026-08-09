Тяжёлая атлетика: Азизбек Дадажонов поднялся на пьедестал чемпионата Азии

Проходящий в Ташкенте чемпионат Азии по тяжёлой атлетике среди юниоров и молодёжи принёс сборной Узбекистана очередную медаль. Азизбек Дадажонов, выступавший в весовой категории -60 кг, показал результат 134 кг в толчке и завоевал бронзовую медаль.

Наш соотечественник поднялся на пьедестал во второй день чемпионата. Этот результат позволил ещё больше пополнить медальную копилку сборной хозяев на континентальном первенстве.

Решающий результат — 134 килограмма

Азизбек Дадажонов защищал честь Узбекистана среди юниоров в весовой категории -60 кг.

В упражнении «толчок» он успешно поднял 134 килограмма. Именно этот результат принёс Дадажонову третье место и бронзовую медаль чемпионата Азии.

В тяжёлой атлетике одна успешная попытка может кардинально изменить итоговый результат. На этот раз показатель в 134 кг вывел узбекского спортсмена на континентальный пьедестал.

Сборная Узбекистана увеличивает медальный улов

Второй день соревнований также стал успешным для делегации Узбекистана. По данным О‘зА, результат Дадажонова принёс сборной очередную медаль на чемпионате Азии.

Представители Узбекистана поднимались на пьедестал и в первый день соревнований. Таким образом, спортсмены хозяев с первых дней турнира активно участвуют в борьбе за медали.

Молодые силачи континента собрались в Ташкенте

Чемпионат Азии 2026 года среди юниоров и молодёжи проходит в Ташкенте 7–14 августа. Согласно официальному регламенту, в соревнованиях участвуют перспективные тяжелоатлеты из разных стран Азии.

В последние годы Ташкент принимает крупные международные соревнования по тяжёлой атлетике. В 2021 году в городе прошли как чемпионат мира среди молодёжи, так и чемпионат мира среди взрослых.

Важный международный результат для Дадажонова

Для молодого спортсмена бронза чемпионата Азии имеет большее значение, чем просто медаль. Подъём на пьедестал в континентальной конкуренции даёт ему и опыт, и уверенность перед следующими международными стартами.

Дадажонов ранее также проявлял себя на внутренних соревнованиях. В рамках «Президент Олимпиадаси» 2025 года он победил в весовой категории -55 кг.

Теперь его результаты превращаются в медали и на международной арене.

Борьба в Ташкенте продолжается

Чемпионат Азии продлится до 14 августа. Следовательно, у сборной Узбекистана ещё есть ряд возможностей пополнить свою медальную копилку.

А Азизбек Дадажонов с результатом 134 кг уже в первые дни чемпионата вписал своё имя в список призёров.

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