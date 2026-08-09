Моуринью откровенно рассказал, чего не хватает «Реалу»...

«Реал Мадрид» одержал победу в очередном контрольном матче перед началом нового сезона, однако Жозе Моуринью больше беспокоит другой вопрос, нежели счёт. После победы над «Ференцварошем» со счётом 2:1 португальский специалист рассказал о короткой скамейке команды, отдельно выделив Бернарду Силву.

По мнению Моуринью, в течение сезона, в условиях травм и плотного календаря, решающее значение будут иметь футболисты, не привязанные к одной позиции. Бернарду как раз предлагает такую универсальность.

«Реал» вернулся из Будапешта с победой

8 августа мадридцы провели в Будапеште предсезонный контрольный матч против «Ференцвароша». Встреча завершилась победой «Реала» со счётом 2:1.

На 41-й минуте первого тайма Марио Ривас открыл счёт. После перерыва Карлос Эспи завершил голом комбинацию с участием Арды Гюлера и Федерико Вальверде, увеличив преимущество до двух мячей. Венгерский клуб затем ответил одним голом, однако команда Моуринью сохранила победу.

Тренер признался, что игра в первом тайме понравилась ему больше. После ряда замен во второй половине встречи в организованности действий команды наблюдался спад.

Однако для Моуринью такие ошибки на предсезонном этапе даже полезны.

По его мнению, до начала официальных матчей футболисты должны понять, в каких ситуациях безопасно удерживать мяч, когда отказываться от вертикальной передачи и как «закрывать» матч.

Почему Бернарду Силва так важен для Моуринью?

В матче основное внимание было приковано к одному из новичков — Бернарду Силве.

17 июня «Реал» официально объявил о подписании двухлетнего контракта с португальским полузащитником. Соглашение рассчитано до 30 июня 2028 года. До этого Бернарду с 2017 года выступал за «Манчестер Сити».

Моуринью не стал скрывать, что нынешнее физическое состояние футболиста ещё не достигло оптимального уровня.

Он отметил, что после отпуска Бернарду прибыл на предсезонную подготовку не в лучшей физической форме, поэтому ему ещё необходимо набрать кондиции. При этом тренер очень высоко оценил его футбольные качества.

Самое важное — Бернарду способен выполнять несколько задач.

По словам Моуринью, португалец может играть:

— на позиции «6-го номера»;

— в качестве центрального «8-го номера»;

— в роли атакующего «10-го номера»;

— при необходимости и на других атакующих позициях.

Слова Моуринью — требование нового трансфера?

Здесь есть один важный нюанс.

Заявление Моуринью не следует напрямую воспринимать как требование «Реалу» купить ещё одного футболиста, похожего на Бернарду Силву.

На самом деле он говорил о структуре состава.

«Он может играть на трёх-четырёх позициях. Мы хотим иметь небольшой состав — примерно 20 футболистов. У нас также есть игроки, получившие травмы и не готовые вернуться в ближайшие недели. Поэтому нам нужны футболисты, способные играть на нескольких позициях, как Бернарду Силва».

Иными словами, ключевое слово для Моуринью — универсальность.

При длительном сезоне с короткой скамейкой особую ценность приобретает способность одного футболиста выполнять две-три роли. Это позволяет тренеру менять состав во время травм, не нарушая схему.

Для «Реала» есть ещё один сигнал

Матч в Будапеште стал одним из первых предсезонных поединков Бернарду в новом клубе.

Во втором тайме, заметив, что футболисту не хватает физических сил, Моуринью выдвинул его из центра поля ближе к атаке — на позицию «10-го номера». Само это решение показывает, почему португалец важен для нынешнего «Реала»: он способен менять свою задачу даже по ходу одного матча.

32-летний Бернарду выделялся этим качеством и в «Манчестер Сити». Он может действовать в центре полузащиты, на позиции атакующего полузащитника и на фланге, быстро меняя свою роль в зависимости от тактики команды.

На очереди испытание «Депортиво»

Предсезонная подготовка «Реала» продолжается.

Следующий контрольный матч мадридцы проведут 12 августа против «Депортиво Ла-Корунья». Встреча состоится на стадионе «Абанка-Риасор» в Ла-Корунье. Этот матч также подтверждён в официальном календаре «Реала».

Для Моуринью в оставшихся предсезонных матчах адаптация команды к новой системе может быть важнее результата.

Победа над «Ференцварошем» со счётом 2:1 показала одну вещь: в основном составе «Реала» достаточно качества, однако сезон будет долгим. Поэтому Моуринью хочет построить состав, в котором один футболист сможет выполнять несколько задач.

Бернарду Силва пока остаётся самым наглядным примером этой идеи.

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