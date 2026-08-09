Дождь нокаутов в Лас-Вегасе: все результаты турнира UFC Фигхт Нигхт 284

·64·Спорт
Дождь нокаутов в Лас-Вегасе: все результаты турнира UFC Фигхт Нигхт 284

В городе Лас-Вегас, штат Невада, США, завершился турнир «UFC Фигхт Нигхт 284». Семь из 12 боёв вечерней программы завершились досрочно, подарив зрителям по-настоящему праздничную атмосферу.

Благодаря мастерству и самоотдаче спортсменов организаторы наградили специальными денежными бонусами именно семерых бойцов.

Жуткий нокаут Куиллан Салкиллд и заявка на «Топ-5»

В центральном бою вечера австралийский легковес Куиллан Салкиллд уже в первом раунде заставил сдаться опытного польского соперника Матеуш Гамрот приёмом сабмишн (удушение сзади).

  • Хроника боя: Уже в начале поединка Салкиллд точным ударом левой рукой вывел Гамрот из равновесия. После этого он почти четыре минуты полностью доминировал в партере и на 4:25 первого раунда задушил соперника.

  • Заявление бойца: 26-летний австралийский талант, оформивший пятую победу в UFC уже в первом раунде, после поединка заявил: «Я уже готов помериться силами с любым соперником из первой пятёрки дивизиона (Топ-5)».

Победы ветеранов и представителя Центральной Азии

  • Опыт Феррейра: Во втором по значимости бою ветеран UFC, 41-летний бразилец Диего Феррейра одержал победу единогласным решением судей (30-27, 30-27, 30-27) в бескомпромиссном трёхраундовом поединке против американца Билли Куарантилло.

  • Нокаут Нургоджай на последних секундах: Казахстанский полутяжеловес Дияр Нургоджай одержал вторую победу подряд в UFC. Он отправил бразильца Бруно Лопес в технический нокаут, когда до конца первого раунда оставалась всего одна секунда (4:59).

Кроме того, досрочные победы над своими соперниками одержали такие бойцы, как Ядиер Дел Вале, Тай Миллер, Джосе Монтаня, Майлс Джонс и Джулиана Миллер.

UFC Фигхт Нигхт 284: результаты всех боёв

Основной кард:

  • Куиллан Салкиллд — победил Матеуш Гамрот сабмишном (1-й раунд, 4:25);

  • Диего Феррейра — победил Билли Куарантилло решением судей (30-27, 30-27, 30-27);

  • Ядиер Дел Вале — отправил Даррен Элкинс в технический нокаут (1-й раунд, 0:35);

  • Алексия Таинара — победила Аманда Лемос по очкам (30-27, 29-28, 29-28);

  • Тай Миллер — победил Билли Гофф техническим нокаутом (3-й раунд, 0:15).

Предварительный кард:

  • Стивен Асплунд — победил Гилерме Пата по очкам (29-28, 29-28, 29-28);

  • Дияр Нургоджай — победил Бруно Лопес техническим нокаутом (1-й раунд, 4:59);

  • Джосе Монтаня — победил Луи Сазерленд сабмишном (1-й раунд, 1:50);

  • Маноел Суза — победил Ричи Миранда по очкам (29-28, 29-28, 29-28);

  • Майлс Джонс — победил Джанни Васкес техническим нокаутом (1-й раунд, 3:09);

  • Джулиана Миллер — победила Равена Оливейра сабмишном (удушение сзади) (2-й раунд, 1:38);

  • Керол Форо — победила Джиованна Кануто решением судей (29-28, 29-28, 29-28).

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Лас-ВегасUFCКвиллан СалкилдМатеуш ГамротДияр Нургожай
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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