Дождь нокаутов в Лас-Вегасе: все результаты турнира UFC Фигхт Нигхт 284

В городе Лас-Вегас, штат Невада, США, завершился турнир «UFC Фигхт Нигхт 284». Семь из 12 боёв вечерней программы завершились досрочно, подарив зрителям по-настоящему праздничную атмосферу.

Благодаря мастерству и самоотдаче спортсменов организаторы наградили специальными денежными бонусами именно семерых бойцов.

Жуткий нокаут Куиллан Салкиллд и заявка на «Топ-5»

В центральном бою вечера австралийский легковес Куиллан Салкиллд уже в первом раунде заставил сдаться опытного польского соперника Матеуш Гамрот приёмом сабмишн (удушение сзади).

Хроника боя: Уже в начале поединка Салкиллд точным ударом левой рукой вывел Гамрот из равновесия. После этого он почти четыре минуты полностью доминировал в партере и на 4:25 первого раунда задушил соперника.

Заявление бойца: 26-летний австралийский талант, оформивший пятую победу в UFC уже в первом раунде, после поединка заявил: «Я уже готов помериться силами с любым соперником из первой пятёрки дивизиона (Топ-5)».

Победы ветеранов и представителя Центральной Азии

Опыт Феррейра: Во втором по значимости бою ветеран UFC, 41-летний бразилец Диего Феррейра одержал победу единогласным решением судей (30-27, 30-27, 30-27) в бескомпромиссном трёхраундовом поединке против американца Билли Куарантилло.

Нокаут Нургоджай на последних секундах: Казахстанский полутяжеловес Дияр Нургоджай одержал вторую победу подряд в UFC. Он отправил бразильца Бруно Лопес в технический нокаут, когда до конца первого раунда оставалась всего одна секунда (4:59).

Кроме того, досрочные победы над своими соперниками одержали такие бойцы, как Ядиер Дел Вале, Тай Миллер, Джосе Монтаня, Майлс Джонс и Джулиана Миллер.

UFC Фигхт Нигхт 284: результаты всех боёв

Основной кард:

Куиллан Салкиллд — победил Матеуш Гамрот сабмишном (1-й раунд, 4:25);

Диего Феррейра — победил Билли Куарантилло решением судей (30-27, 30-27, 30-27);

Ядиер Дел Вале — отправил Даррен Элкинс в технический нокаут (1-й раунд, 0:35);

Алексия Таинара — победила Аманда Лемос по очкам (30-27, 29-28, 29-28);

Тай Миллер — победил Билли Гофф техническим нокаутом (3-й раунд, 0:15).

Предварительный кард:

Стивен Асплунд — победил Гилерме Пата по очкам (29-28, 29-28, 29-28);

Дияр Нургоджай — победил Бруно Лопес техническим нокаутом (1-й раунд, 4:59);

Джосе Монтаня — победил Луи Сазерленд сабмишном (1-й раунд, 1:50);

Маноел Суза — победил Ричи Миранда по очкам (29-28, 29-28, 29-28);

Майлс Джонс — победил Джанни Васкес техническим нокаутом (1-й раунд, 3:09);

Джулиана Миллер — победила Равена Оливейра сабмишном (удушение сзади) (2-й раунд, 1:38);

Керол Форо — победила Джиованна Кануто решением судей (29-28, 29-28, 29-28).

Оставьте своё мнение в комментариях и поделитесь статьёй со знакомыми через Telegram или другие социальные сети.