Бруну Гимарайнс перешёл в Арсенал и получил сообщение от Деклана Райса

Лондонский «Арсенал» официально объявил о завершении трансфера полузащитника «Ньюкасл Юнайтед» Бруну Гимарайнса. Как сообщает Goal.com, за бразильского футболиста заплатили 75 миллионов фунтов стерлингов. Он подписал контракт до 2030 года с возможностью продления ещё на один сезон, чтобы усилить звёздный состав на стадионе «Эмирейтс». Об этом Goal.com сообщает .

Так завершился успешный период 28-летнего футболиста в составе «Ньюкасл Юнайтед», за который он выступал в последние сезоны. Перед трансфером, запомнившимся ожесточёнными схватками и противостояниями на поле, отношения игрока с бывшими соперниками приобрели особый интерес. В частности, Деклан Райс стал одним из первых, кто поздравил бразильца с переходом.

Сражения на поле остались в прошлом

Как рассказал футболист официальному сайту клуба, Деклан Райс отправил ему шуточное сообщение в своей особой манере. «Райс написал мне: „Приезжай сюда и, пожалуйста, больше никаких драк — теперь мы друзья“» — признался Бруну Гимарайнс. Он также отдельно подчеркнул, что полузащита его новой команды является одной из сильнейших в Европе.

Не только Деклан Райс, но и другие знакомые лица проявили активность во время подписания контракта и переговоров. В частности, важную роль в убеждении Гимарайнса перейти в столичный клуб сыграл его одноклубник по сборной Бразилии Габриэл Магальяйнс.

Новый вызов и большие планы

Футболист вспомнил, что защитник Габриэл постоянно отправлял ему сообщения и спрашивал, когда он приедет. Гимарайнс признался, что впечатлён бразильцами в составе «Арсенала» и общей атмосферой в команде. Полузащитник, известный своей технически совершенной и самоотверженной игрой, уверен, что следующий этап его карьеры должен пройти именно здесь.

На презентации футболист заявил, что пришло время завоевать новые трофеи и вписать своё имя в историю. «Я достиг пика своей карьеры — мне 28 лет, и я хочу здесь побеждать» — сказал он. Также футболист обратился к болельщикам, подчеркнув, что является бойцом команды и никогда не сдаётся.