Бруну Гимарайнс перешёл в Арсенал и получил сообщение от Деклана Райса

·44·Спорт
Бруну Гимарайнс перешёл в Арсенал и получил сообщение от Деклана Райса

Лондонский «Арсенал» официально объявил о завершении трансфера полузащитника «Ньюкасл Юнайтед» Бруну Гимарайнса. Как сообщает Goal.com, за бразильского футболиста заплатили 75 миллионов фунтов стерлингов. Он подписал контракт до 2030 года с возможностью продления ещё на один сезон, чтобы усилить звёздный состав на стадионе «Эмирейтс». Об этом Goal.com сообщает .

Так завершился успешный период 28-летнего футболиста в составе «Ньюкасл Юнайтед», за который он выступал в последние сезоны. Перед трансфером, запомнившимся ожесточёнными схватками и противостояниями на поле, отношения игрока с бывшими соперниками приобрели особый интерес. В частности, Деклан Райс стал одним из первых, кто поздравил бразильца с переходом.

Сражения на поле остались в прошлом

Как рассказал футболист официальному сайту клуба, Деклан Райс отправил ему шуточное сообщение в своей особой манере. «Райс написал мне: „Приезжай сюда и, пожалуйста, больше никаких драк — теперь мы друзья“» — признался Бруну Гимарайнс. Он также отдельно подчеркнул, что полузащита его новой команды является одной из сильнейших в Европе.

Не только Деклан Райс, но и другие знакомые лица проявили активность во время подписания контракта и переговоров. В частности, важную роль в убеждении Гимарайнса перейти в столичный клуб сыграл его одноклубник по сборной Бразилии Габриэл Магальяйнс.

Новый вызов и большие планы

Футболист вспомнил, что защитник Габриэл постоянно отправлял ему сообщения и спрашивал, когда он приедет. Гимарайнс признался, что впечатлён бразильцами в составе «Арсенала» и общей атмосферой в команде. Полузащитник, известный своей технически совершенной и самоотверженной игрой, уверен, что следующий этап его карьеры должен пройти именно здесь.

На презентации футболист заявил, что пришло время завоевать новые трофеи и вписать своё имя в историю. «Я достиг пика своей карьеры — мне 28 лет, и я хочу здесь побеждать» — сказал он. Также футболист обратился к болельщикам, подчеркнув, что является бойцом команды и никогда не сдаётся.

Бруну ГимарайнсАрсеналНьюкасл ЮнайтедДеклан РайсПремьер-лига Англии
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Синдоров назвал слабое место Гукеша: «Я готов к его лучшей версии»Синдоров назвал слабое место Гукеша: «Я готов к его лучшей версии»Сегодня, 14:25Ханси Флик высказался о слухах по поводу трансфера Феррана ТорресаХанси Флик высказался о слухах по поводу трансфера Феррана ТорресаСегодня, 14:17Винисиус Жуниор продлил контракт с Реал МадридомВинисиус Жуниор продлил контракт с Реал МадридомСегодня, 13:53Арсенал может отказаться от трансфера Винисиуса и подписать Маркуса РэшфордаАрсенал может отказаться от трансфера Винисиуса и подписать Маркуса РэшфордаСегодня, 13:33Рубен Аморим предупредил футболистов «Милана» после поражения от «Челси»Рубен Аморим предупредил футболистов «Милана» после поражения от «Челси»Сегодня, 13:12Претензии Гарри Кейна на «Золотой мяч» вызывают спорыПретензии Гарри Кейна на «Золотой мяч» вызывают спорыСегодня, 13:11
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Криштиану Роналду отдыхает в кругу семьи после поражения на Чемпионате мира
Криштиану Роналду отдыхает в кругу семьи после поражения на Чемпионате мира
Стала известна причина ранней женитьбы Абдукодира Ҳусанова
Стала известна причина ранней женитьбы Абдукодира Ҳусанова
Ужасная судьба звезды, выбившей Узбекистан с ЧМ-2026...
Ужасная судьба звезды, выбившей Узбекистан с ЧМ-2026...
Шакира рассказала, у кого просила помощи, чтобы выйти на Мбаппе
Шакира рассказала, у кого просила помощи, чтобы выйти на Мбаппе
Ламин Ямаль раскрыл слова, сказанные ему Месси после финала
Ламин Ямаль раскрыл слова, сказанные ему Месси после финала
Эрлинг Холанд вернулся из США со странным сувениром: звезда Манчестер Сити удивил фанатов
Эрлинг Холанд вернулся из США со странным сувениром: звезда Манчестер Сити удивил фанатов
Неожиданный ход «Сити»: Мареска выставляет на «рынок» 25 футболистов
Неожиданный ход «Сити»: Мареска выставляет на «рынок» 25 футболистов
Риск длиной в 12 дней обернулся чемпионством: Муродов вошел в историю (видео)
Риск длиной в 12 дней обернулся чемпионством: Муродов вошел в историю (видео)