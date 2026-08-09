Майкл Кэррик после матча с «ПСЖ»: «Команда полностью готова к сезону»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Майкл Кэррик поделился своими мыслями после товарищеского матча против французского «ПСЖ». Встреча, прошедшая в напряжённой борьбе, завершилась со счётом 1:1.

Наставник манкунианцев отдельно остановился на процессе подготовки команды к сезону и ключевых аспектах игры.

В интервью официальному сайту «Манчестер Юнайтед» Майкл Кэррик заявил, что остался доволен игрой и этапом подготовки:

«Мы полностью достигли целей, которые ставили перед собой на этот матч. Иногда очень важно, чтобы сами ребята находили выход из сложившейся ситуации и варианты решения проблем. Мы не хотим постоянно предлагать им готовые ответы, даже если в этом нет необходимости, — это помогает футболистам морально и тактически подготовиться к новому сезону.

Было много позитивных моментов, которые другие не всегда замечают, но которыми мы, как тренерский штаб, очень довольны. Это хороший знак на будущее», — сказал специалист.