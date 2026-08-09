Майкл Кэррик после матча с «ПСЖ»: «Команда полностью готова к сезону»
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Майкл Кэррик поделился своими мыслями после товарищеского матча против французского «ПСЖ». Встреча, прошедшая в напряжённой борьбе, завершилась со счётом 1:1.
Наставник манкунианцев отдельно остановился на процессе подготовки команды к сезону и ключевых аспектах игры.
«Важно, чтобы мои подопечные сами находили решения на поле»
В интервью официальному сайту «Манчестер Юнайтед» Майкл Кэррик заявил, что остался доволен игрой и этапом подготовки:
«Мы полностью достигли целей, которые ставили перед собой на этот матч. Иногда очень важно, чтобы сами ребята находили выход из сложившейся ситуации и варианты решения проблем. Мы не хотим постоянно предлагать им готовые ответы, даже если в этом нет необходимости, — это помогает футболистам морально и тактически подготовиться к новому сезону.
Было много позитивных моментов, которые другие не всегда замечают, но которыми мы, как тренерский штаб, очень довольны. Это хороший знак на будущее», — сказал специалист.
Сборы в Скандинавии и энергия болельщиков
Наставник «МЮ» также тепло высказался о скандинавском турне, проведённом в межсезонье, и общении с болельщиками:
Дисциплина и темп: В ходе сборов команда постепенно и системно наращивала темп игры.
Контакт с болельщиками: «Обычно поездки проходят только между отелем и стадионом. Но на этот раз мы немного погуляли, пообщались с болельщиками. В этот период года это очень важно, поскольку вы чувствуете их энергию и энтузиазм. Мы работаем именно для того, чтобы дарить им радость. Мы выполнили поставленные перед собой задачи и надеюсь, что болельщики получили удовольствие от игры».
До старта нового сезона осталось совсем немного
Напомним, что в 1-м туре сезона 2026/2027 Английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» 22 августа встретится с «Халл Сити».
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