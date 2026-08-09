Драма в Майами без Месси: «Монтеррей» вырвал победу на 90+7-й минуте!

·80·Спорт
Драма в Майами без Месси: «Монтеррей» вырвал победу на 90+7-й минуте!

В матче Кубка лиги, прошедшем на стадионе «Ну Стадиум» в Майами, штат Флорида, США, хозяева уступили мексиканскому клубу «Монтеррей» (1:2).

Подопечные Гильермо Хойоса были вынуждены провести эту встречу без капитана и главного лидера команды — Лионель Месси.

Матч превратился в триллер, а решающий гол был забит на 90+7-й минуте

Встреча началась для хозяев очень удачно. На 32-й минуте Родриго Де Паул поразил ворота соперника и вывел майамцев вперёд.

Однако во втором тайме футболисты «Монтеррея» продемонстрировали настоящую волю и характер:

  • На 47-й минуте Уго Кейперс забил быстрый гол и восстановил равновесие на табло (1:1).

  • На 90+7-й минуте, добавленной арбитром, Диего Росси забил победный гол гостей, поставив точку в матче — 1:2.

Семейная утрата и отсутствие лидера

Для «Интер Майами» эта игра выдалась очень тяжёлой в психологическом плане. Легенда и лидер команды Лионель Месси временно покинул клубную базу в связи со смертью своего отца — 68-летнего Хорхе Месси.

Отсутствие аргентинской звезды непосредственно сказалось на игре хозяев в атаке, а также на дисциплине команды в последние минуты встречи.

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Лионель МессиИнтер МайамиМонтеррейМайамиРодриго Де Пауль
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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