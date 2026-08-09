Красивые кадры с церемонии «келин салом» Райхон Уласеновой (видео)

7 августа в доме актрисы Райхон Уласеновой произошло радостное событие — состоялась свадьба её сына Azizbek и невестки Azizaxon. Красивые кадры с роскошной свадьбы вызвали широкий интерес в социальных сетях.

Одной из самых ярких и запоминающихся церемоний в рамках свадьбы стал «келин салом». Примечательно, что эта церемония прошла не в день свадьбы, а 8 августа, то есть на следующий день после торжества.

На распространившихся в социальных сетях видео запечатлено, что церемония «келин салом» была организована не дома, а в одном из ресторанов. Приветствие невесты Azizaxon на церемонии исполнила певица Malika Ravshanova.

Церемония «келин салом», прошедшая в приподнятом настроении, привлекла внимание многих своими красивыми декорациями и тёплой атмосферой. Пользователи в комментариях желают счастья молодожёнам и оставляют тёплые отзывы: «Свадьба, которой действительно можно позавидовать».