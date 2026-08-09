Сенсация в Лас-Вегасе: Куиллан Салкиллд задушил Матеуш Гамрот уже в 1-м раунде!

Незадолго до этого в городе Лас-Вегас, штат Невада, США, завершился турнир «UFC Фигхт Нигхт 284». В центральном поединке вечера представители лёгкой весовой категории сошлись в октагоне.

В главном бою турнира опытный польский боец Матеуш Гамрот вышел в октагон против представителя Австралии Куиллан Салкиллд. Поединок завершился неожиданным сенсационным результатом для поклонников ММА.

Молниеносная победа в 1-м раунде и удушающий приём

В драматично складывавшемся поединке, когда до конца первого раунда оставалось всего 35 секунд, австралийский спортсмен поймал именитого и опытного соперника в партере. Салкиллд предельно точно провёл приём и вынудил Гамрот досрочно сдаться посредством удушающего приёма (сабмишн).

Статистика бойцов и «жуткая» серия Салкиллд

Матеуш Гамрот: Это поражение стало для польского спортсмена 5-м в карьере. На его счету 26 побед, ещё один бой был признан несостоявшимся.

Куиллан Салкиллд: Австралийский боец одержал 13-ю победу в карьере (также на его счету 2 поражения).

Благодаря этому результату Салкиллд довёл свою победную серию до 11 боёв, а число побед в организации UFC — до 6.

Напомним: В предыдущем поединке Куиллан Салкиллд также сенсационно проявил себя — он уже в 1-м раунде победил ещё одного топ-бойца лёгкого веса, Бенеил Дариуш, техническим нокаутом. Вечерний поединок показывает, что австралиец превращается в одного из главных претендентов дивизиона.

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