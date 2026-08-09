Представители Лиги МКс оказывают серьёзное сопротивление клубам MLS в Кубке лиг

Сезон Кубка лиг — турнира с участием команд из США, Канады и Мексики — стартовал в 2026 году в напряжённой борьбе. Как сообщают иксбт.ком и Goal.com, первая неделя турнира показала, что представители мексиканской Лиги МКс на этот раз готовы составить серьёзную конкуренцию высшей лиге Северной Америки (MLS). В первых 17 матчах MLS одержала 9 побед, сохранив небольшое преимущество, тогда как мексиканские команды праздновали успех 8 раз. Об этом Goal.com сообщает .

Впервые в истории турнира матчи группового этапа также проходят на территории Мексики. Это даёт представителям Лиги МКс важное преимущество в виде игры на домашнем поле и ещё больше повышает престиж соревнования. Если Кубок лиг хочет добиться признания на уровне Лиги чемпионов КОНКАКАФ, впервые с момента реорганизации турнира в новом формате в 2023 году мексиканский клуб должен выйти в финальную стадию.

Орландо Сити и Интер Майами потерпели неудачу

Субботние вечерние матчи стали неудачными для грандов MLS. В частности, звёздный Орландо Сити и оставшийся без лидера Интер Майами, выбывшего из состава из-за смерти отца Лионелья Месси Хорхе, потерпели поражения. Для Орландо Сити матч начался удачно. На 38-й минуте звезда команды Марко Пашалич великолепным ударом открыл счёт, и команда уже нацелилась на вторую победу подряд.

Однако во втором тайме команда «Леон» проснулась и изменила ход встречи. Сначала Хуан Гевара восстановил равновесие, забив головой. В этом эпизоде вратарь «Орландо» Максим Крепо лишь слегка коснулся мяча рукой, но не смог его отбить. Затем на 72-й минуте Даниэль Арчила обыграл троих защитников в штрафной площади и забил победный мяч, принёсший мексиканцам важную победу.

ФК Даллас одержал неожиданную победу

Несмотря на успехи мексиканских клубов, представители лиг США и Канады также не намерены легко сдавать свои позиции. В субботних матчах ФК Даллас удивил всех, одержав сенсационную, уверенную и громкую победу над «Чивасом». Этот результат ещё раз подтвердил, что представители MLS способны оказать достойное сопротивление сопернику в любой сложной ситуации.

Результаты текущего сезона показывают, что соперничество между двумя лигами стало как никогда напряжённым. Впереди команды ждут ещё более интересные и бескомпромиссные матчи. Оставшиеся встречи группового этапа определят, представители какой лиги станут главными претендентами на выход в плей-офф.