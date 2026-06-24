Почему Джуд Беллингем не был удален? Анализ нового правила ФИФА

После матча между сборными Англии и Ганы возникли неожиданные споры вокруг звезды «Реал Мадрида» Джуда Беллингэма. Во время разговора с соперником Джорданом Айю Беллингэм прикрыл рот рукой, что согласно новому правилу ФИФА могло привести к красной карточке. Однако судьи решили не наказывать футболиста, что вызвало множество вопросов у болельщиков. Об этом сообщает Goal.com сообщает издание.

Дело в том, что ФИФА ввела новый регламент для чемпионата мира 2026 года, согласно которому футболисты могут быть удалены с поля, если намеренно прикрывают рот при общении с соперником. Это правило было предложено президентом ФИФА Джанни Инфантино. Поводом послужило то, что в начале этого года игрок «Бенфики» Джанлука Престианни был отстранен на шесть матчей за оскорбительные высказывания. Глава организации подчеркнул, что на поле должны царить взаимное уважение и прозрачность.

Когда действует правило?

По информации Goal.com, глава судейского комитета Пьерлуиджи Коллина внес ясность в этот вопрос. По его словам, само по себе прикрывание рта не является запрещенным действием. Наказывается только прикрывание рта при обращении к сопернику в моменты острых ситуаций или конфликтов во время игры. Если общение носит дружеский или тактический характер, никаких мер к футболистам не принимается.

В ситуации между Беллингэмом и Джорданом Айю судьи не заметили никакой враждебности или агрессии. Футболисты просто спокойно обсуждали игровой момент. Поэтому система VAR также не вмешалась в ситуацию. Этот случай в корне отличается от инцидента с игроком сборной Парагвая Мигелем Альмироном, который был удален в недавнем матче против Турции.

Альмирон получил красную карточку за то, что прикрыл рот, обращаясь к сопернику Мерту Мюльдуру во время общей потасовки и хаоса, став первым футболистом в истории, наказанным по этому правилу. Тогда судьи расценили это как попытку скрыть оскорбления. В случае с Беллингэмом подобной напряженности не наблюдалось.

Будущее нового правила и критика

Среди экспертов и аналитиков нет недостатка в критических мнениях относительно данного правила. Некоторые специалисты считают, что это правило могут использовать как инструмент для намеренной провокации соперника с целью его удаления. Например, футболист может втянуть оппонента в разговор, а затем указать судье на то, что тот прикрывает рот.

На данный момент это правило тестируется только на крупных турнирах под эгидой ФИФА. Остается открытым вопрос, когда этот порядок будет введен или будет ли вообще принят в национальных чемпионатах, таких как английская Премьер-лига. В любом случае, в современном футболе игрокам теперь придется серьезнее относиться не только к своим действиям, но и к культуре общения.