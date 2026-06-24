«Шедевр» Ганиева и драма с VAR — что произошло на самом деле? (видео)

В матче между сборными Узбекистана и Португалии, который прошел в городе Хьюстон (США), произошел эпизод, который сначала воодушевил наших болельщиков, но в итоге оставил чувство глубокого разочарования. Великолепный гол нашего полузащитника Азизжона Ганиева в ворота Португалии был отменен после вмешательства VAR.

Что же на самом деле произошло в те секунды и насколько правильным было решение арбитров? Разберем ситуацию вместе с мнением экспертов.

«Пушка», оставившая Диогу Кошту бессильным

Матч начался неудачно для нашей сборной: португальцы вышли вперед благодаря быстрым голам. Сначала Криштиану Роналду открыл свой счет на мундиале, а вскоре Нуну Мендеш реализовал штрафной удар.

В такой тяжелой ситуации Азизжон Ганиев проявил настоящий характер. Находясь рядом со штрафной площадью соперника, он точно прицелился в «девятку». Знаменитый голкипер португальцев Диогу Кошта оказался абсолютно бессилен перед этим мощным ударом. По качеству исполнения этот гол заслуживал стать одним из самых красивых в турнире.

Как VAR лишил нас радости?

К сожалению, радость узбекистанских болельщиков была недолгой. Главный арбитр обратился к системе VAR и определил, что до начала голевой атаки было совершено нарушение правил.

Как выяснилось, в начале атаки Аббосбек Файзуллаев, отбирая мяч у португальской звезды Жоау Канселу, сначала ударил соперника по ноге и только после этого коснулся мяча. Согласно правилам футбола, это считается фолом.

Сравнение с голом Месси: в чем разница?

Футбольное сообщество сравнило этот эпизод со скандальным моментом в недавнем матче Аргентины и Австрии. Тогда перед голом Лионеля Месси Алексис Мак Аллистер очень жестко сыграл против австрийца Ксавера Шлагера, однако судьи засчитали гол.

Почему гол Месси засчитали, а гол Ганиева отменили? На этот вопрос известный бывший арбитр Марк Клаттенбург дал следующее объяснение:

«В ситуации с участием Месси после фола до самого гола на поле произошло еще много событий, атака была затяжной. В случае с Узбекистаном инцидент произошел прямо у штрафной площади. Удар действительно был великолепным, но это был явный фол. Поскольку нарушение произошло всего за несколько секунд до гола, защита Португалии не успела перестроиться».

Бывший английский футболист и известный комментатор Оуэн Харгривз также полностью поддержал решение судей:

«Здесь нет смысла спорить, это чистый фол. Файзуллаев сыграл не в мяч, а напрямую по игроку. Для VAR это было очень простое и справедливое решение».

Как бы горько это ни было, приходится признать: шедевр Азизжона был отменен из-за нарушения. Однако такие мощные удары и самоотдача на поле говорят о том, что наша сборная сможет заявить о себе на больших сценах в будущем!