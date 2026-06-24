«Шедевр» Ганиева и драма с VAR — что произошло на самом деле? (видео)

·94·Спорт
«Шедевр» Ганиева и драма с VAR — что произошло на самом деле? (видео)

В матче между сборными Узбекистана и Португалии, который прошел в городе Хьюстон (США), произошел эпизод, который сначала воодушевил наших болельщиков, но в итоге оставил чувство глубокого разочарования. Великолепный гол нашего полузащитника Азизжона Ганиева в ворота Португалии был отменен после вмешательства VAR.

Что же на самом деле произошло в те секунды и насколько правильным было решение арбитров? Разберем ситуацию вместе с мнением экспертов.

«Пушка», оставившая Диогу Кошту бессильным

Матч начался неудачно для нашей сборной: португальцы вышли вперед благодаря быстрым голам. Сначала Криштиану Роналду открыл свой счет на мундиале, а вскоре Нуну Мендеш реализовал штрафной удар.

В такой тяжелой ситуации Азизжон Ганиев проявил настоящий характер. Находясь рядом со штрафной площадью соперника, он точно прицелился в «девятку». Знаменитый голкипер португальцев Диогу Кошта оказался абсолютно бессилен перед этим мощным ударом. По качеству исполнения этот гол заслуживал стать одним из самых красивых в турнире.

Как VAR лишил нас радости?

К сожалению, радость узбекистанских болельщиков была недолгой. Главный арбитр обратился к системе VAR и определил, что до начала голевой атаки было совершено нарушение правил.

Как выяснилось, в начале атаки Аббосбек Файзуллаев, отбирая мяч у португальской звезды Жоау Канселу, сначала ударил соперника по ноге и только после этого коснулся мяча. Согласно правилам футбола, это считается фолом.

Сравнение с голом Месси: в чем разница?

Футбольное сообщество сравнило этот эпизод со скандальным моментом в недавнем матче Аргентины и Австрии. Тогда перед голом Лионеля Месси Алексис Мак Аллистер очень жестко сыграл против австрийца Ксавера Шлагера, однако судьи засчитали гол.

Почему гол Месси засчитали, а гол Ганиева отменили? На этот вопрос известный бывший арбитр Марк Клаттенбург дал следующее объяснение:

«В ситуации с участием Месси после фола до самого гола на поле произошло еще много событий, атака была затяжной. В случае с Узбекистаном инцидент произошел прямо у штрафной площади. Удар действительно был великолепным, но это был явный фол. Поскольку нарушение произошло всего за несколько секунд до гола, защита Португалии не успела перестроиться».

Бывший английский футболист и известный комментатор Оуэн Харгривз также полностью поддержал решение судей:

«Здесь нет смысла спорить, это чистый фол. Файзуллаев сыграл не в мяч, а напрямую по игроку. Для VAR это было очень простое и справедливое решение».

Как бы горько это ни было, приходится признать: шедевр Азизжона был отменен из-за нарушения. Однако такие мощные удары и самоотдача на поле говорят о том, что наша сборная сможет заявить о себе на больших сценах в будущем!

УзбекистанПортугалияКриштиану РоналдуХьюстонЛионель Месси
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Тактическая революция Моуринью в «Реале»: где будут играть Мбаппе и Винисиус?Тактическая революция Моуринью в «Реале»: где будут играть Мбаппе и Винисиус?Сегодня, 18:43Отношения с Неймаром: Бруна Бьянкарди рассказала о своих доходах и независимостиОтношения с Неймаром: Бруна Бьянкарди рассказала о своих доходах и независимостиСегодня, 18:343 основные причины неудач нашей национальной сборной...3 основные причины неудач нашей национальной сборной...Сегодня, 18:33Кузнецов раскритиковал игру Узбекистана и заявил, что Роналду зазвездилсяКузнецов раскритиковал игру Узбекистана и заявил, что Роналду зазвездилсяСегодня, 18:07Лионель Месси не исключил возможность участия в Чемпионате мира 2030 годаЛионель Месси не исключил возможность участия в Чемпионате мира 2030 годаСегодня, 17:54Жена Кукурелья заявила об угрозах убийствомЖена Кукурелья заявила об угрозах убийствомСегодня, 17:22
ОбъявленияДля сотрудничества
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Криштиану Роналду сделал заявление перед матчем с Узбекистаном
Криштиану Роналду сделал заявление перед матчем с Узбекистаном
Известный экстрасенс предсказал победителя будущего чемпионата мира
Известный экстрасенс предсказал победителя будущего чемпионата мира
«Манчестер Сити» написал об игре Хусанова против Канады
«Манчестер Сити» написал об игре Хусанова против Канады
Неожиданный прогноз российских экспертов на матч Узбекистан – Колумбия
Неожиданный прогноз российских экспертов на матч Узбекистан – Колумбия
Юные футболисты из Узбекистана стали чемпионами мира в Варшаве
Юные футболисты из Узбекистана стали чемпионами мира в Варшаве
«Ливерпуль» взял Аббосбека Файзуллаева на карандаш
«Ливерпуль» взял Аббосбека Файзуллаева на карандаш
«Манчестер Сити» опубликовал пост, посвященный Хусанову и Узбекистану
«Манчестер Сити» опубликовал пост, посвященный Хусанову и Узбекистану
Центральная Азия объединяется ради сборной Узбекистана
Центральная Азия объединяется ради сборной Узбекистана