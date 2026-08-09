Samsung Galaxy З Фолд 8 прошёл испытание на прочность

Один из самых передовых складных телефонов современности, Samsung Galaxy З Фолд 8 успешно прошёл суровые испытания на прочность, проведённые известным блогером ДжеррйРигЭверйтинг. По данным Иксбт.ком, несмотря на очень тонкий корпус и сложную конструкцию, флагман продемонстрировал высокую устойчивость к физическим воздействиям и удивил специалистов. Об этом Иксбт.ком сообщает .

Как известно, пыль и частицы песка всегда были главной проблемой складных устройств. Несмотря на защиту от воды по стандарту ИП48, новая модель не имеет полной защиты от мелких частиц. Во время испытания в шарнирный механизм устройства засыпали большое количество специального песка. Однако, вопреки ожиданиям, механизм не вышел из строя и продолжил выполнять свои функции.

Прочность и слабые стороны

Испытание подтвердило, что внутренний гибкий АМОЛЭД-дисплей устройства остаётся его самой уязвимой частью. Его поверхность защищена мягким пластиковым покрытием, которое царапается легче обычного стекла. Хотя новые слои Флекс Титаниум под экраном значительно повышают общую жёсткость конструкции, они не могут полностью защитить поверхность от механических повреждений.

Кульминацией испытания стала попытка согнуть складной смартфон в противоположную сторону. Оказалось, что, несмотря на толщину корпуса в раскрытом состоянии всего 4,5 миллиметр, при попытке блогера согнуть его в обратном направлении с помощью рук корпус заметно деформировался, но полностью не сломался.

Результаты этого теста наглядно показали, насколько далеко технологии складных устройств Samsung ушли вперёд по сравнению с моделями первого поколения. Galaxy Z Фолд 8 становится значительно устойчивее к воздействию внешней среды, включая попадание песка и сильное механическое давление.

Тем не менее некоторые слабые места устройства сохраняются. В частности, лёгкость появления царапин на внутреннем экране и отсутствие полной защиты от мелких частиц песка показывают, что над будущими поколениями ещё предстоит работать. Несмотря на это, достигнутые результаты доказывают, что современные технологии способны обеспечить высокую прочность даже при тонком корпусе.