Арсенал установил огромную цену за трансфер Мартина Субименди

Лондонский «Арсенал» продолжает активно укреплять линию полузащиты. Главный тренер команды Микель Артета активно работает на трансферном рынке, стремясь сделать состав более конкурентоспособным, и это ставит под вопрос будущее некоторых ключевых футболистов. Об этом Goal.com сообщает .

По информации Mundo Deportivo, переход капитана «Ньюкасла» Бруно Гимарайнса в лондонский клуб резко изменил положение испанского полузащитника Мартина Субименди в команде. Ранее футболист регулярно выходил в основном составе, но теперь его статус в планах тренера уже не выглядит гарантированным.

Напомним, в летнее трансферное окно «Арсенал» приобрёл капитана «Ньюкасла» Бруно Гимарайнса за 75 миллионов фунтов стерлингов. Кроме того, лондонский клуб подписал вингера Кристоса Колиса и вратаря Иллана Мелье.

28-летний бразильский полузащитник намерен добиться важных результатов в составе «Арсенала». В интервью официальному сайту клуба Гимарайнс подчеркнул, что достиг пика своей карьеры и хочет завоевать трофеи вместе с командой.

Ситуация вокруг Субименди и его трансферная стоимость

Однако этот звёздный трансфер поставил будущее Мартина Субименди под угрозу. Испанец, перешедший прошлым летом из «Реал Сосьедад» за 60 миллионов фунтов стерлингов, к концу сезона потерял стабильность. Он не попал в стартовый состав в чемпионской гонке английской Премьер-лиги и в решающем матче Лиги чемпионов против «ПСЖ».

Руководство «Арсенала», осведомлённое о ситуации, утверждает, что в случае продажи футболиста его стоимость составит не менее 90 миллионов евро (77 миллионов фунтов стерлингов). Лондонцы не намерены отпускать своего игрока дёшево.

Интерес европейских грандов

Неопределённый статус Субименди сразу привлёк внимание ряда ведущих европейских клубов. В частности, « Реал Мадрид » рассматривает возможность подписания испанского полузащитника. После того как мадридскому клубу ранее не удалось приобрести Родри, он считает Субименди достойной альтернативой.

Главный тренер «Челси» Хаби Алонсо также активно участвует в этой борьбе. Алонсо хочет привести на «Стэмфорд Бридж» своего бывшего подопечного, с которым работал в молодёжной команде «Реал Сосьедад», и убеждает руководство клуба провести трансфер. Конкуренция между двумя грандами может привести к выплате высокой суммы, установленной «Арсеналом».