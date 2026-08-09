Синдоров назвал слабое место Гукеша: «Я готов к его лучшей версии»

До крупнейшего противостояния в истории узбекских шахмат остаются считаные месяцы. Победитель турнира претендентов Джавохир Синдоров открыто рассказал о важной особенности в игре своего соперника, которую он заметил перед матчем против действующего чемпиона мира Гукеша Доммараджу.

Синдоров не придаёт чрезмерного значения последним результатам Гукеша. Напротив, в Женеве он готовится сыграть против сильнейшей версии индийского гроссмейстера — и уже выделил одну тонкость в игре соперника.

Какую проблему Синдоров видит у Гукеша?

По мнению Джавохира, действующий чемпион мира и сейчас играет в шахматы на очень высоком уровне. Однако при доведении хорошей позиции до конца он иногда может терять равновесие.

«По-моему, Гукеш играет очень хорошо. Мне кажется, его проблема заключается в том, что даже при наличии хорошей, а иногда и выигрышной позиции он теряет равновесие. Я не знаю, почему это происходит, но если вы посмотрите его партии, то увидите, что он действительно играет очень хорошо».

Это наблюдение было заметно и в некоторых последних партиях Гукеша. Например, в июле на турнире Ченнаи Гранд Мастерс он потерпел поражение в двух партиях подряд, хотя в обеих имел преимущество.

Однако Синдоров не воспринимает это как признак ослабления соперника.

«Я буду готовиться к его лучшей версии»

Для узбекского гроссмейстера главным вопросом является не сегодняшняя форма Гукеша, а то, в каком состоянии он будет в ноябре.

«Я не придаю этому большого значения. Я знаю, что он очень сильный шахматист, потому что сам почувствовал это, когда играл против него. Я буду готовиться к лучшей версии Гукеша и считаю, что в матче за звание чемпиона мира он будет в своей лучшей форме».

Это также соответствует прежней позиции Синдрова. В интервью Чесс.ком, данном в июне, он назвал Гукеша «чрезвычайно сильным шахматистом» и отметил, что одним из главных преимуществ соперника является его игра в динамичных позициях. В том же разговоре Джавохир оценил шансы в матче за чемпионский титул как 50/50.

Иными словами, Синдоров не спешит объявлять себя фаворитом и извлекать психологическое преимущество из последних неудач соперника.

В каком статусе Джавохир отправится в Женеву?

Синдоров прибыл к матчу за чемпионский титул не в качестве случайного претендента.

В апреле 2026 года на турнире претендентов, проходившем на Кипре, он обеспечил победу за тур до окончания. Джавохир завершил соревнование с 10 очками из 14 возможных, показав один из самых убедительных результатов на турнирах претендентов за последние годы.

Этот результат дал ему право стать официальным претендентом на корону чемпиона мира Гукеша.

В апреле в интервью ФИДЭ Синдоров также заявил, что его следующая цель теперь предельно ясна:

«Мой следующий шаг — постараться выиграть матч за звание чемпиона мира».

Он также сообщил, что начал планировать подготовку практически сразу после турнира претендентов.

В чём главное преимущество Гукеша?

У Гукеша есть важный опыт, которого пока нет у Джавохира, — он уже знает, как проходит матч за звание чемпиона мира.

В декабре 2024 года индийский гроссмейстер победил Дин Лижэня в Сингапуре со счётом 7,5:6,5 в матче из 14 партий и в возрасте 18 лет стал самым молодым чемпионом мира в истории. Решающая победа была одержана именно в 14-й партии.

Синдоров также признаёт этот фактор. По его мнению, Гукеш имеет определённое психологическое и организационное преимущество благодаря тому, что уже однажды прошёл через матч за чемпионский титул.

Однако сам Джавохир за последний год также продемонстрировал стремительный рост на соревнованиях с высоким уровнем давления: он выиграл Кубок мира 2025 года, а затем занял первое место и на турнире претендентов.

Самый молодой матч за звание чемпиона мира в истории

Противостояние Синдоров — Гукеш вошло в историю шахмат ещё до начала матча.

Как официально подтвердили в ФИДЭ, матч за звание чемпиона мира пройдёт с 25 ноября по 15 декабря в Женеве, Швейцария. На момент начала матча обоим гроссмейстерам будет по 20 лет. Это сделает его самым молодым матчем за звание чемпиона мира в истории шахмат.

Женева была выбрана в качестве нейтральной площадки. По данным ФИДЭ, предложения принять матч поступали также от Индии, США и Кипра, однако в итоге было принято решение провести противостояние на нейтральной территории.

Как будет определён чемпион?

Матч за звание чемпиона мира будет состоять из 14 классических партий.

Победителем станет шахматист, первым набравший 7,5 очка. Если после 14 партий счёт будет 7:7, чемпион мира определится на тай-брейках.

В таком формате одна ошибка может изменить судьбу всего матча. Поэтому вопрос «потери равновесия в выигрышной позиции», о котором говорил Синдоров, вероятно, приобретёт особое значение в борьбе за чемпионский титул.

Однако подход Джавохира отличается: он готовится не к сценарию, в котором ждёт ошибки соперника, а к тому, что Гукеш покажет свои лучшие шахматы.

Одна корона в Женеве и два 20-летних претендента

С одной стороны — Гукеш, ставший чемпионом мира в 18 лет и уже испытавший давление матча за чемпионский титул.

С другой — Джавохир Синдоров, который выиграл Кубок мира и турнир претендентов подряд и добрался до мировой шахматной короны.

Джавохир не скрывает, что видит слабое место соперника. Но важнее всего другое: он ждёт не ошибок Гукеша, а его лучшей версии.

С 25 ноября теоретическое противостояние между этими двумя молодыми гроссмейстерами будет решаться уже за шахматной доской.

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