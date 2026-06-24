Лионель Месси не исключил возможность участия в Чемпионате мира 2030 года

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси заявил о своем намерении продолжить свою невероятную карьеру. Легендарный нападающий, успешно выступающий на Чемпионате мира 2026 года в Северной Америке, не исключил вероятность выхода на поле даже на юбилейном турнире 2030 года. Об этом сообщает издание Goal.com. сообщает издание.

Несмотря на то, что Лионель Месси уже перешагнул порог в 39 лет, он продолжает поддерживать высокую спортивную форму. В текущем турнире он забил в общей сложности пять голов в ворота сборных Алжира и Австрии, став лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира. Месси обошел результат Мирослава Клозе (16 голов), доведя свой счет до 18 мячей. Этот показатель доказывает не только его мастерство, но и способность демонстрировать стабильную игру на протяжении многих лет.

Отвечая на вопросы журналистов о мундиале 2030 года, звезда «Интер Майами» отметил, что на данный момент живет сегодняшним днем. «Честно говоря, я об этом пока не думаю. Это может показаться далеким будущим, но я ценю каждый день и сосредоточен на текущем процессе», — пояснил Лионель Месси. Тем не менее, он подтвердил, что продолжит помогать своей команде, если позволит физическое состояние.

Рекорды и физическая подготовка

Лионель Месси, забив дубль в матче против Австрии и установив исторический рекорд , также стал автором хет-трика в открывающем матче турнира. Тем самым он вошел в историю как самый возрастной футболист, забивший три гола в одном матче чемпионата мира. Хотя в игре с Австрией он не смог реализовать пенальти, нападающий отнесся к ситуации спокойно и выразил удовлетворение итоговым результатом.

В то время как многие футболисты задумываются о завершении карьеры после 30 лет, Месси поражает всех своей дисциплиной на тренировках. Недавно в социальных сетях широко разошлись видео, где он подтягивается на турнике на тренировочной базе. Это укрепляет веру в то, что он сможет играть на профессиональном уровне даже в 43 года. Специалисты объясняют его долголетие строгим режимом и безграничной любовью к спорту.

Представители футбольного мира высказывают разные предположения о будущем Месси. Например, бывший игрок сборной Англии Габби Агбонлахор верит, что Месси сыграет на мундиале 2030 года. Он даже высказал шутливую, но интересную мысль о том, что аргентинская звезда может перейти в английскую Премьер-лигу, в частности в «Астон Виллу», и вывести клуб на вершины Европы.

На данный момент Лионель Месси сосредоточил все свои силы на защите чемпионского титула 2026 года со сборной Аргентины. Если он примет участие и в турнире 2030 года, это станет абсолютно беспрецедентным событием в истории футбола. Для болельщиков футбола в Узбекистане каждый матч Месси вызывает огромный интерес, так как он продолжает демонстрировать не только результат, но и эстетически безупречную игру.