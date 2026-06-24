В Аргентине установили гигантскую 26-метровую статую в честь Лионеля Месси

·36·Спорт
В Аргентине установили гигантскую 26-метровую статую в честь Лионеля Месси

Капитан сборной Аргентины и легенда мирового футбола Лионель Месси удостоился очередного грандиозного признания на родине. В городе Кутраль-Ко в Патагонии была воздвигнута величественная 26-метровая (85 футов) статуя футболиста. Этот монумент вновь подтвердил не только успехи спортсмена, но и то, что он стал символом для всей страны. Об этом сообщает Goal.com сообщает издание.

Сооружение из 70 тонн стали было кропотливо создаваться местным скульптором Альдо Бероисой в течение 18 месяцев. Статуя запечатлела символичный момент: Лионель Месси стоит на коленях на стадионе «Лусаиль» после победы в финале чемпионата мира 2022 года в Катаре. Также он изображен в своей традиционной манере празднования гола — указывая в небо в знак почтения к покойной бабушке.

Рекордный монумент мирового масштаба

В интервью изданию Те Ассокиатед Пресс скульптор Альдо Бероиса отметил: «Он — естественный посол Аргентины. Эта работа была очень важна для меня не только как для художника, но и как для аргентинца». Благодаря своим размерам эта статуя стала самым крупным монументом в мире, установленным в честь Лионеля Месси.

Стоит отметить, что до этого в индийском городе Калькутта была установлена 21-метровая статуя в честь футболиста. Однако власти Западной Бенгалии приказали разобрать её по частям из соображений безопасности. По словам местного законодателя Шарадвата Мукерджи, статуя в Индии раскачивалась из-за сильного ветра, что создавало опасную ситуацию. Новый монумент в Патагонии, напротив, благодаря прочной стальной конструкции, застрахован от подобных рисков.

Исторические достижения и новые рекорды

Церемония открытия статуи совпала с очередными историческими достижениями в карьере Лионеля Месси. 38-летний нападающий недавно оформил дубль в матче против Австрии, доведя число своих голов в истории чемпионатов мира до 18. Таким образом, он обновил многолетний рекорд немца Мирослава Клозе, став лучшим бомбардиром в истории турнира.

Восьмикратный обладатель «Золотого мяча», который сейчас выступает за клуб «Интер Майами» в США, продолжает демонстрировать высокий уровень игры, несмотря на приближение к 39-летию. Хотя город Кутраль-Ко традиционно считается промышленным центром, после установки монумента наблюдается резкий рост туристического потока. Это свидетельствует о том, что волна «Мессимании» по-прежнему сильна даже в самых отдаленных уголках Аргентины.

Лионель МессиАргентинаФутболРекордЧемпионат мира
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор
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