Подробности конфликта между Карлошем Кейрушем и Джудом Беллингемом

·3·Спорт
Подробности конфликта между Карлошем Кейрушем и Джудом Беллингемом

Напряженный матч между Англией и Ганой (0:0) во втором туре чемпионата мира запомнился болельщикам не только борьбой на поле, но и настоящим «пожаром», вспыхнувшим возле скамейки запасных.

Главный тренер сборной Ганы, португалец Карлош Кейруш звезда англичан Джуд Беллингем рассказал об остром столкновении, произошедшем в конце игры.

Как начался конфликт?

Все началось в конце второго тайма после крайне грубого действий Джуда Беллингема по отношению к защитнику Ганы Джереми Опоку. Карлош Кейруш, находившийся у бровки, выразил протест и сделал английскому футболисту замечание. Это привело к тому, что молодой звезда не сдержал эмоций.

Тренер так прокомментировал эту ситуацию:

«Он использовал оскорбительные слова и повел себя неподобающим образом. Именно поэтому произошел этот инцидент. Я хотел сказать ему, чтобы он успокоился после подката. За этот поступок он мог получить вторую желтую или даже прямую красную карточку, так как он намеренно ударил моего футболиста по ноге».

«Футбол — игра смелых!»

Опытный специалист отметил, что не считает эту ситуацию большой трагедией, так как на поле всегда кипят эмоции. Однако слова, которые использовал Беллингем, вышли за рамки допустимого.

«Это было просто эмоциональное состояние. Он произнес слово, которого вообще не должно быть в книге жизни. Это могло еще больше обострить ситуацию. Но мы, как профессионалы, сразу остановились». Футбол не для тех, кто танцует в смокингах, а для смелых людей», — сказал Кейруш.

Ситуация в группе: впереди битва «на выживание»

После этой боевой ничьей ситуация в группе стала очень интересной. Матчи последнего 3-го тура пройдут 28 июня, и в них мы станем свидетелями настоящей битвы за выход в плей-офф.

Сборная

Текущие очки

Соперник в последнем туре (28 июня)

Англия

4 очка

Панама (0 очков)

Гана

4 очка

Хорватия (3 очка)

Хорватия

3 очка

Гана (4 очка)

Панама

0 очков

Англия (4 очка)

Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Шансы Узбекистана обновились — есть ли надежда на плей-оффШансы Узбекистана обновились — есть ли надежда на плей-оффСегодня, 00:31Матч Португалия — Узбекистан стал одним из самых посещаемых тураМатч Португалия — Узбекистан стал одним из самых посещаемых тураСегодня, 00:23Нуну Мендеш раскрыл секрет своего великолепного гола в ворота УзбекистанаНуну Мендеш раскрыл секрет своего великолепного гола в ворота УзбекистанаСегодня, 00:17Энтони Эланга рассказал, чему он научился, играя вместе с Криштиану РоналдуЭнтони Эланга рассказал, чему он научился, играя вместе с Криштиану РоналдуСегодня, 00:14Криштиану Роналду установил исторический рекорд на ЧМ: реакция Бруну ФернандешаКриштиану Роналду установил исторический рекорд на ЧМ: реакция Бруну ФернандешаВчера, 23:57Фабио Каннаваро о Криштиану Роналду: «Он должен поиграть еще несколько лет»Фабио Каннаваро о Криштиану Роналду: «Он должен поиграть еще несколько лет»Вчера, 23:35
ОбъявленияДля сотрудничества
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Криштиану Роналду сделал заявление перед матчем с Узбекистаном
Криштиану Роналду сделал заявление перед матчем с Узбекистаном
Известный экстрасенс предсказал победителя будущего чемпионата мира
Известный экстрасенс предсказал победителя будущего чемпионата мира
«Манчестер Сити» написал об игре Хусанова против Канады
«Манчестер Сити» написал об игре Хусанова против Канады
Неожиданный прогноз российских экспертов на матч Узбекистан – Колумбия
Неожиданный прогноз российских экспертов на матч Узбекистан – Колумбия
Юные футболисты из Узбекистана стали чемпионами мира в Варшаве
Юные футболисты из Узбекистана стали чемпионами мира в Варшаве
«Ливерпуль» взял Аббосбека Файзуллаева на карандаш
«Ливерпуль» взял Аббосбека Файзуллаева на карандаш
«Манчестер Сити» опубликовал пост, посвященный Хусанову и Узбекистану
«Манчестер Сити» опубликовал пост, посвященный Хусанову и Узбекистану
Центральная Азия объединяется ради сборной Узбекистана
Центральная Азия объединяется ради сборной Узбекистана