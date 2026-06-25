Подробности конфликта между Карлошем Кейрушем и Джудом Беллингемом

Напряженный матч между Англией и Ганой (0:0) во втором туре чемпионата мира запомнился болельщикам не только борьбой на поле, но и настоящим «пожаром», вспыхнувшим возле скамейки запасных.

Главный тренер сборной Ганы, португалец Карлош Кейруш звезда англичан Джуд Беллингем рассказал об остром столкновении, произошедшем в конце игры.

Как начался конфликт?

Все началось в конце второго тайма после крайне грубого действий Джуда Беллингема по отношению к защитнику Ганы Джереми Опоку. Карлош Кейруш, находившийся у бровки, выразил протест и сделал английскому футболисту замечание. Это привело к тому, что молодой звезда не сдержал эмоций.

Тренер так прокомментировал эту ситуацию:

«Он использовал оскорбительные слова и повел себя неподобающим образом. Именно поэтому произошел этот инцидент. Я хотел сказать ему, чтобы он успокоился после подката. За этот поступок он мог получить вторую желтую или даже прямую красную карточку, так как он намеренно ударил моего футболиста по ноге».

«Футбол — игра смелых!»

Опытный специалист отметил, что не считает эту ситуацию большой трагедией, так как на поле всегда кипят эмоции. Однако слова, которые использовал Беллингем, вышли за рамки допустимого.

«Это было просто эмоциональное состояние. Он произнес слово, которого вообще не должно быть в книге жизни. Это могло еще больше обострить ситуацию. Но мы, как профессионалы, сразу остановились». Футбол не для тех, кто танцует в смокингах, а для смелых людей», — сказал Кейруш.

Ситуация в группе: впереди битва «на выживание»

После этой боевой ничьей ситуация в группе стала очень интересной. Матчи последнего 3-го тура пройдут 28 июня, и в них мы станем свидетелями настоящей битвы за выход в плей-офф.