Льюис Холл хочет перейти в Манчестер Юнайтед несмотря на сопротивление Ньюкасла

На трансферном рынке продолжаются жаркие события в преддверии нового сезона Английской Премьер-лиги. Защитник «Ньюкасл Юнайтед» Льюис Холл твёрдо намерен продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед» и стремится перейти на «Олд Траффорд» в летнее трансферное окно, несмотря на жёсткую позицию своего клуба. Как сообщает Те Сун, 21-летний талант считает, что этот переход станет важнейшим шагом в его карьере. Об этом Goal.com сообщает .

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Майкл Кэррик начал работу по усилению состава с учётом возвращения команды в Лигу чемпионов в следующем сезоне. Специалист рассматривает Льюиса Холла как достойного долгосрочного преемника Люка Шоу, чей контракт истекает в следующем году. Несмотря на то что Шоу провёл все 38 матчей Премьер-лиги в прошлом сезоне и продемонстрировал великолепную игру, «красные дьяволы» обеспокоены его нагрузкой в условиях плотного календаря.

Жёсткая позиция «Ньюкасл Юнайтед»

Однако руководство «Ньюкасл Юнайтед» категорически отклонило первоначальное предложение «Манчестер Юнайтед» и заявило, что футболист не будет продан ни при каких условиях. «Сороки», которые этим летом продали таких ключевых игроков, как Энтони Гордон, Сандро Тонали и Бруну Гимарайнс, на общую сумму 244 миллиона фунтов стерлингов, не хотят терять ещё одного важного футболиста. Действующий контракт клуба с игроком рассчитан до 2029 года, что даёт «Ньюкаслу» преимущество на переговорах.

Тем не менее сообщается, что некоторые ключевые игроки клуба серьёзно обеспокоены направлением дальнейшего развития команды. Будущее проекта «Ньюкасла», который завершил прошлый сезон лишь на 12-м месте в Премьер-лиге и не пробился в еврокубки, также заставляет Льюиса Холла задуматься. Именно эти факторы побуждают защитника положительно относиться к предложению «Манчестер Юнайтед».

Цели на международной арене и недовольство

У футболиста, который хочет добиться трансфера, есть и личные причины для недовольства. Сообщается, что Холл был глубоко разочарован политикой ротации бывшего главного тренера Эдди Хау в прошлом сезоне. Футболист считает, что ему не предоставили достаточно возможностей проявить себя перед главным тренером сборной Англии Томасом Тухелем, из-за чего он пропустил последний чемпионат мира. Теперь Холл стремится получать регулярную игровую практику, чтобы добиться новых вызовов в сборную.

Пока «Ньюкасл» не намерен отпускать футболиста и прекрасно понимает, что его успешное возвращение в сборную ещё больше повысило рыночную стоимость игрока. Однако твёрдое намерение Холла перейти на «Олд Траффорд» говорит о том, что ситуация может обостриться вплоть до последних дней летнего трансферного окна.