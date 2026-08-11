Какая трагическая история скрывается за залом, где тренируется Ислом Максачев?

·65·Спорт
Какая трагическая история скрывается за залом, где тренируется Ислом Максачев?

Чемпион UFC Ислом Максачев интенсивно продолжает тренировки в США перед очередным важным боем. Наш российский представитель готовится к поединку против известного ирландского бойца Иан Гаррй в спортивном комплексе «Николас Скотт Катоне Траининг Кентер», принадлежащем бывшему участнику октагона Нику Катоне. Однако мало кому известен тот факт, что за этим огромным спортивным залом скрывается тяжёлая и печальная история отца, потерявшего своего ребёнка.

Многие думают, что этот комплекс просто назван в честь спортсмена, однако на самом деле это имя посвящено совершенно другой памяти.

Трагедия 2017 года: неожиданная смерть полуторагодовалого ребёнка

В 2017 году завершивший карьеру в UFC Ник Катоне столкнулся с самым тяжёлым и печальным испытанием в своей жизни. Его полуторагодовалый сын Николас Скотт внезапно умер во сне.

Даже после проведения медицинской экспертизы и вскрытия врачи не смогли установить точную причину смерти младенца. После этой ужасной утраты Катоне начал длительные судебные разбирательства с производителем одной из вакцин, которую его сын получил незадолго до смерти.

От 300 квадратных метров до 3000: проект, посвящённый памяти сына

После завершения профессиональной карьеры в ММА Ник Катоне в 2010 году основал на собственные сбережения скромный зал площадью 300 квадратных метров. Спустя годы он дважды расширил зал и приобрёл соседние здания.

После смерти ребёнка в 2017 году Катоне купил сравнительно большее здание и в течение 9 месяцев без остановки занимался ремонтными работами. Поскольку почти все средства Катоне потратил на современное оборудование, значительную часть строительных и ремонтных работ ему пришлось выполнять своими руками.

8 сентября 2018 года — в день памяти покойного сына по случаю его 3-летия — Ник Катоне провёл торжественное открытие нового великолепного спортивного комплекса и в честь сына назвал его «Николас Скотт».

Идеальные условия для топовых бойцов: «Николас Скотт Катоне Траининг Кентер»

Сегодня этот спортивный комплекс представляет собой огромный современный центр площадью 3 000 квадратных метров. В зале созданы следующие условия:

  • 2 полноразмерных октагона;

  • Огромные профессиональные маты и площадки для борьбы;

  • Специальный боксёрский ринг;

  • Спортивный зал, оснащённый самыми современными тренажёрами.

Именно в такой атмосфере душевной силы, памяти и развитой инфраструктуры Ислом Максачев тщательно готовится к очередному важному поединку в октагоне в своей карьере.

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Ислам МахачевНик КатонUFCИэн Гарри
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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