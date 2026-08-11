Манчестер Сити рассматривает Алексиса Мак Аллистера на замену Родри

Действующий чемпион Английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» начал работу по усилению состава из-за возможной потери ключевого опорного полузащитника Родри. Как сообщает талкСПОРТ, «горожане» включили полузащитника «Ливерпуля» Алексиса Мак Аллистера в свой шорт-лист на замену испанцу. Об этом сообщает Goal.com сообщает Goal.com.

Согласно последним данным, Родри близок к продолжению карьеры в каталонской «Барселоне», а переговоры по его трансферу вышли на заключительную стадию. Ожидается, что предложение о переходе чемпиона мира примерно за 55 миллионов фунтов стерлингов будет оформлено в ближайшие дни.

Активность на трансферном рынке

Несмотря на то что уход Родри станет серьёзной потерей для «Манчестер Сити», руководство клуба активно работает на летнем трансферном рынке. Команда уже приобрела Эллиота Андерсона за 116 миллионов фунтов стерлингов. Кроме того, согласованы условия личного контракта с перспективным полузащитником французского «Лилля» Айюбом Буадди.

Тем не менее тренерский штаб считает, что центру поля необходим готовый футболист с опытом выступлений в Премьер-лиге — буквально как воздух. Поэтому кандидатура одного из лидеров «Ливерпуля» Алексиса Мак Аллистера всерьёз рассматривается во внутренних обсуждениях.

Ситуация с Мак Аллистером и его контракт

До окончания действующего контракта аргентинского футболиста с «Ливерпулем» на «Энфилде» остаётся два года. Полузащитник, перешедший из «Брайтона» в «Ливерпуль» в 2023 году, стал игроком основного состава команды под руководством Арне Слота. Несмотря на то что прошлый сезон оказался сложным для клуба, его игра на высоком уровне и тактические возможности оцениваются очень высоко.

Алексис Мак Аллистер стал чемпионом мира 2022 года в составе сборной Аргентины и добился важных результатов с «Ливерпулем» в сезоне-2024/25. Для «Манчестер Сити» он рассматривается как готовый кандидат, способный быстро адаптироваться к требованиям Премьер-лиги.

Мнение экспертов

По словам трансферного эксперта Бена Джейкобса, пока речь идёт лишь о процессе отбора кандидатов в шорт-лист. «Я знаю, что имя Алексиса Мак Аллистера звучало во внутренних обсуждениях, однако на данный момент никаких контактов или официальных переговоров с «Ливерпулем» не было», — объяснил Джейкобс в интервью талкСПОРТ.