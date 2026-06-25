Марк Кукурелья заявил о готовности выполнять «черновую работу» ради Винисиуса Жуниора

Мадридский «Реал» продолжает усиливать свой состав. Защитник Марк Кукурелья, перешедший из «Челси» за 55 миллионов евро, рассказал о своих планах в новой команде и взаимодействии на поле с Винисиусом Жуниором. Испанский футболист готов взять на себя всю оборонительную нагрузку, чтобы повысить эффективность бразильской звезды в атаке. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Согласно информации издания Goal.com, Кукурелья подчеркнул, что отсутствие Винисиуса Жуниора при обороне не является для него проблемой. По его мнению, бразилец, будучи главной атакующей силой команды, должен сосредоточиться на воротах соперника. Это послужит дальнейшему усилению атакующего потенциала мадридского клуба.

Распределение задач на поле

«Думаю, мы с ним отлично сработаемся. Мне неважно, что он не возвращается назад, я буду выполнять всю ту работу, которую он не хочет делать. Главное, чтобы Винисиус был свежим для решающего гола, а я готов взять на себя всю «черновую работу»», — отметил Кукурелья в интервью изданию Marca.

Защитник, который в настоящее время выступает за сборную Испании на чемпионате мира 2026 года, прекрасно осознает, что играть за такой гранд, как «Реал Мадрид», — это огромная ответственность. Для «королевского клуба», оставшегося в прошлом сезоне без трофеев и уступившего чемпионство Испании «Барселоне», в новом сезоне ошибки недопустимы.

Команда, вернувшаяся под руководство Жозе Моуринью, помимо Кукурельи, пополнилась такими звездами, как Бернарду Силва и Ибраима Конате. Также ожидается, что в ближайшее время в Мадрид переедет защитник «Интера» Дензел Дюмфрис. Такая трансферная кампания свидетельствует о намерении клуба вернуться на вершину после неудач прошлого сезона.

Кукурелья признал, что носить футболку «Реал Мадрида» непросто, так как каждый соперник проводит против мадридцев свой «матч жизни». «Это большой вызов. В «Реале» необходимо выкладываться на 100 процентов в каждой игре. Каждая команда хочет победить вас», — говорит испанский футболист.

Для справки: Марк Кукурелья провел четыре сезона в составе «Челси», выиграв Лигу конференций УЕФА и клубный чемпионат мира. Теперь он готов продемонстрировать свой опыт и бойцовский характер на стадионе «Сантьяго Бернабеу».