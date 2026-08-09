Новый грузовой самолёт Аирбус А350Ф успешно прошёл важное испытание

·62·Технологии
Новый грузовой самолёт Аирбус А350Ф успешно прошёл важное испытание

Европейский авиационный гигант Аирбус завершил один из важнейших этапов перед первым полётом своего нового грузового самолёта Аирбус А350Ф. Как сообщает Иксбт.ком, воздушное судно успешно прошло в Тулузе наземные вибрационные испытания (Грунд Вибратион Тест — ГВТ), продолжавшиеся три дня, что подтвердило прочность конструкции на практике. Об этом Иксбт.ком сообщает .

Основной целью этих испытаний было заранее спрогнозировать поведение конструкции самолёта под воздействием аэродинамических и вибрационных нагрузок, а также проверить точность компьютерных моделей. Во время испытаний специалисты намеренно подвергали воздушное судно вибрации на разных частотах. Для этого применялись специальные методы и современные технологии.

Процесс испытаний и применённые методы

В ходе эксперимента инженеры использовали два основных подхода. В первом случае собственные аэродинамические поверхности самолёта А350Ф приводились в движение на заданных частотах, а во втором задействовались внешние электродинамические вибраторы, установленные в ключевых точках конструкции — на законцовках крыльев, в хвостовой части фюзеляжа и на двигателях.

Реакция самолёта на эти воздействия контролировалась с помощью сети специальных акселерометров. В режиме реального времени измерялись ускорения и резонансные колебания, а данные после каждого цикла оперативно анализировались. Это позволило своевременно вносить изменения в последующую программу испытаний.

Результаты и дальнейшие планы

Полученные результаты порадовали специалистов: реальные показатели А350Ф очень хорошо совпали с первоначальными расчётами. Сейчас инженеры завершают обработку этих данных и уточняют математические и аэроупругие модели самолёта. Подготовка к этому процессу продолжалась почти два года.

Успешное завершение испытаний ГВТ открывает Аирбус А350Ф путь к первому полёту. После начала программы предварительных испытаний компания перейдёт к ещё более важному этапу — испытаниям вибраций в полёте. Эти проверки планируется провести в течение первых трёх месяцев программы, чтобы оценить устойчивость воздушного судна.

AirbusA350FСамолётыАвиацияТехнологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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