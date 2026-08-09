Барселона недовольна решением Френки де Йонга

Руководство испанской «Барселоны» начало выражать серьёзное недовольство жёсткой позицией полузащитника Френки де Йонга по поводу лечения травмы ноги. Как сообщает издание SPORT, нидерландский футболист категорически отказывается от рекомендованной клубным медицинским штабом операции, что вызывает напряжённость между сторонами. Об этом сообщает Goal.com.

29-летний футболист, не выходящий на поле с решающей стадии прошлого сезона, пока не демонстрирует признаков улучшения физического состояния. Если он продолжит консервативное лечение, то будет вынужден провести вне футбола ещё от четырёх до шести месяцев. Клубные врачи считают операцию единственным способом полностью устранить проблему.

Изменения в тактике и составе

Этот медицинский конфликт серьёзно осложняет тактические планы главного тренера Ханси Флика на новый сезон. Пока тренер заново формирует центральную линию команды, отсутствие важного игрока создаёт дополнительные проблемы. Кроме того, в офисах «Камп Ноу» сохраняется недовольство приоритетами футболиста в последние месяцы.

В клубе преобладает мнение, что в конце прошлого сезона де Йонг направил все силы не на «Барселону», а на подготовку к чемпионату мира в составе сборной Нидерландов. Напомним, футболист пропустил два последних матча сезона и сразу присоединился к национальной команде под руководством Рональда Кумана.

Конкуренция и трансферные планы

На фоне отсутствия де Йонга и продолжительной травмы влияние других талантливых игроков в команде возросло. Яркая игра Марка Берналя и возвращение Гави поставили под угрозу статус нидерландца как безоговорочного лидера при продвижении мяча от обороны в атаку. Поэтому его будущее в команде оказалось под вопросом.

Ещё один важный аспект ситуации связан с активными попытками «Барселоны» приобрести звезду «Манчестер Сити» Родри. Испанский полузащитник остаётся главной целью каталонцев для усиления опорной зоны. Если клуб сумеет обойти ограничения финансового фаир плай и подпишет Родри, это напрямую повлияет на место де Йонга в составе и приведёт к серьёзной конкуренции в центре поля.