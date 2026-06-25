В Италии началась серьезная борьба за защитника «Челси» Трево Чалобаха

Ожидается, что воспитанник лондонского «Челси» Трево Чалобах продолжит свою карьеру в итальянской Серии А. Борьба за английского защитника разгорается, так как к гонке вступили не только новички чемпионата, но и действующие чемпионы, что подогревает интерес на трансферном рынке. Об этом сообщает Goal.com сообщает издание.

По информации Goal.com, новый член Серии А, клуб «Комо», выступил с официальным предложением по 26-летнему футболисту. Команда под руководством бывшего звездного игрока Сеска Фабрегаса, получившая право участвовать в Лиге чемпионов в следующем сезоне, определила Чалобаха в качестве основной цели для усиления состава.

Конкуренция между «Интером» и «Комо»

Однако для «Комо» этот трансфер может оказаться непростым. Действующий чемпион Италии «Интер» также рассматривает вариант с подписанием центрального защитника. Тренер «нерадзурри» Кристиан Киву высоко оценивает опыт футболиста в Премьер-лиге и его универсальность. Возможность выступить в Лиге чемпионов может стать решающим фактором для переезда Чалобаха в Италию.

Руководство «Челси» не против продажи выпускника своей академии. Несмотря на то, что в прошлом сезоне он принял участие в 47 матчах во всех турнирах, клуб стремится обеспечить финансовую стабильность и собрать средства для покупки новых защитников. Контракт футболиста с лондонцами до 2028 года дает клубу преимущество в переговорах.

В настоящее время Трево Чалобах выступает в составе сборной Англии на чемпионате мира. Главный тренер сборной Томас Тухель вызвал именно Чалобаха в состав вместо травмированного Тино Ливраменто. Примечательно, что Тухель предпочел Чалобаха Гарри Магуайру из «Манчестер Юнайтед», продемонстрировав веру в его потенциал на высоком уровне.

Физическая форма и тактическая гибкость Чалобаха могут быть очень полезны для итальянских клубов. Особенно в таком гранде, как «Интер», где опытные защитники жизненно необходимы для защиты Скудетто и успехов на международной арене. Поскольку «Челси» в следующем сезоне пропустил еврокубки, сам футболист серьезно рассматривает предложения из Серии А для дальнейшего роста в карьере.