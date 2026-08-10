Во сколько Subaru обходятся электромобили

·49·Технологии
Во сколько Subaru обходятся электромобили

Subaru удалось расширить продажи электромобилей на рынке США, однако этот успех серьезно ухудшает финансовые показатели автопроизводителя. По данным иксбт.ком, чтобы привлечь покупателей и поддержать спрос, компании приходится предоставлять скидки и стимулирующие бонусы на тысячи долларов для каждого электрического кроссовера. Об этом сообщает иксбт.ком.

За январь–июль текущего года Subaru продала в США всего 11 638 электромобилей. Сегодня электрифицированная линейка бренда включает три кроссовера: обновленный Солтерра, новый Унчартед и более крупный Траилсикер. Хотя благодаря новым моделям общие показатели выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, распределение продаж между моделями заметно различается.

Динамика продаж и ценовая политика

Согласно статистике, продажи Солтерра сократились на 34% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 5 275 автомобилей. Однако новые Унчартед (2 850 автомобилей) и Траилсикер (3 513 автомобилей) компенсировали это снижение. Тем не менее поддержание такого объема продаж обходится компании чрезвычайно дорого.

Средние расходы компании на маркетинг и стимулирование продаж в США выросли на 40% и достигли 2 698 долларов на каждый проданный автомобиль. Для сравнения, на всем автомобильном рынке США этот показатель увеличился всего на 4,4%. Расходы на продвижение электромобилей в несколько раз выше.

Финансовые потери и их причины

В частности, на каждый проданный Солтерра в среднем тратится 9 650 долларов стимулирующих средств, на Унчартед — 9 155 долларов, а на Траилсикер — 8 982 доллара. Для сравнения, расходы на Subaru Утбак с традиционным бензиновым двигателем составляют около 3 036 долларов. Таким образом, поставка одного электромобиля покупателю обходится компании втрое дороже, чем бензинового автомобиля.

Эти высокие расходы отчетливо отразились в финансовой отчетности Subaru Корпоратион. В первом финансовом квартале, охватывающем апрель–июнь, рост затрат на стимулирование продаж сократил операционную прибыль компании на 24,9 млрд иен (примерно 155 млн долларов).

В результате квартальная операционная прибыль Subaru снизилась на 44% и составила 42,6 млрд иен (примерно 270 млн долларов). По мнению экспертов, субсидирование и поддержка электромобилей стали одним из ключевых факторов ухудшения финансовых показателей.

Стоит отметить, что сейчас с аналогичными трудностями на рынке США сталкивается не только Subaru, но и другие крупные японские бренды. В частности, проблемы с продажами моделей ККс-70 и ККс-90, являющихся их гибридными флагманами, наблюдаются и у Mazda.

SubaruЭлектромобилиАвтомобильный РынокФинансовая ОтчетностьСША
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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