Во сколько Subaru обходятся электромобили

Subaru удалось расширить продажи электромобилей на рынке США, однако этот успех серьезно ухудшает финансовые показатели автопроизводителя. По данным иксбт.ком, чтобы привлечь покупателей и поддержать спрос, компании приходится предоставлять скидки и стимулирующие бонусы на тысячи долларов для каждого электрического кроссовера. Об этом сообщает иксбт.ком.

За январь–июль текущего года Subaru продала в США всего 11 638 электромобилей. Сегодня электрифицированная линейка бренда включает три кроссовера: обновленный Солтерра, новый Унчартед и более крупный Траилсикер. Хотя благодаря новым моделям общие показатели выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, распределение продаж между моделями заметно различается.

Динамика продаж и ценовая политика

Согласно статистике, продажи Солтерра сократились на 34% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 5 275 автомобилей. Однако новые Унчартед (2 850 автомобилей) и Траилсикер (3 513 автомобилей) компенсировали это снижение. Тем не менее поддержание такого объема продаж обходится компании чрезвычайно дорого.

Средние расходы компании на маркетинг и стимулирование продаж в США выросли на 40% и достигли 2 698 долларов на каждый проданный автомобиль. Для сравнения, на всем автомобильном рынке США этот показатель увеличился всего на 4,4%. Расходы на продвижение электромобилей в несколько раз выше.

Финансовые потери и их причины

В частности, на каждый проданный Солтерра в среднем тратится 9 650 долларов стимулирующих средств, на Унчартед — 9 155 долларов, а на Траилсикер — 8 982 доллара. Для сравнения, расходы на Subaru Утбак с традиционным бензиновым двигателем составляют около 3 036 долларов. Таким образом, поставка одного электромобиля покупателю обходится компании втрое дороже, чем бензинового автомобиля.

Эти высокие расходы отчетливо отразились в финансовой отчетности Subaru Корпоратион. В первом финансовом квартале, охватывающем апрель–июнь, рост затрат на стимулирование продаж сократил операционную прибыль компании на 24,9 млрд иен (примерно 155 млн долларов).

В результате квартальная операционная прибыль Subaru снизилась на 44% и составила 42,6 млрд иен (примерно 270 млн долларов). По мнению экспертов, субсидирование и поддержка электромобилей стали одним из ключевых факторов ухудшения финансовых показателей.

Стоит отметить, что сейчас с аналогичными трудностями на рынке США сталкивается не только Subaru, но и другие крупные японские бренды. В частности, проблемы с продажами моделей ККс-70 и ККс-90, являющихся их гибридными флагманами, наблюдаются и у Mazda.