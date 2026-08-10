Флориан Вирц доволен тактическими идеями Андони Ираолы

·51·Спорт
Флориан Вирц доволен тактическими идеями Андони Ираолы

Несмотря на поражение «Ливерпуля» от «Монако» со счётом 2:3 в товарищеском матче на домашнем стадионе, немецкий полузащитник команды Флориан Вирц высоко оценил тактические взгляды главного тренера Андони Ираолы. Хотя встреча на стадионе «Энфилд» вновь выявила проблемы «красных» в обороне, изменения под руководством нового тренера и действия некоторых футболистов оставили положительное впечатление. Об этом Goal.com сообщает .

Как сообщает Sky Sports, Флориан Вирц, успевший проявить себя в составе «Ливерпуля» накануне нового сезона, вновь забил в матче. Действуя на позиции центрального атакующего полузащитника, немецкий футболист отличился во второй игре подряд, показав, что постепенно становится главным созидателем новой линии атаки Ираолы.

Первые впечатления от работы с новым тренером

После матча в интервью прессе Флориан Вирц поделился мнением о переходе команды на новый этап после периода работы бывшего главного тренера Арне Слота, а также о методах Андони Ираолы. Он отдельно отметил, что предыдущая работа испанского специалиста в «Борнмуте» заслуживает высокой оценки.

По словам Вирца, он с нетерпением ждал возможности поработать с новым тренером, а тренировочный процесс ему очень нравится: &куот;В течение последних трёх лет можно было видеть, на что он способен в «Борнмуте». Конечно, мы с нетерпением ждали возможности поработать с ним. Я присоединился к тренировкам команды всего две недели назад, но могу сказать, что получаю удовольствие от процесса и мне нравятся его футбольные идеи&куот;.

Опасения Андони Ираолы по поводу физического состояния

Хотя игра Вирца и процесс его адаптации проходят положительно, главный тренер Андони Ираола остался не до конца доволен общими показателями команды, в частности её неспособностью поддерживать высокий темп на протяжении всех 90 минут. Несмотря на то что «Ливерпуль» забил два гола в дебюте встречи и вышел вперёд, со временем игра стала более статичной, что обеспокоило тренерский штаб.

В интервью телеканалу ЛФК ТВ испанский специалист обратил внимание на текущее физическое состояние и уровень готовности футболистов. Он признал, что ситуация была похожа на ту, что сложилась в предыдущем матче против «Лидс Юнайтед».

Ираола отметил, что команда хорошо начала игру и особенно впечатляюще действовала в первые 30 минут, однако на данном этапе физические возможности футболистов не позволяют сохранять такой темп на протяжении всего матча. Тренер признал, что соперник в концовке заслужил победу, и добавил, что, несмотря на выигрыш в первых двух товарищеских встречах, в последних матчах команда не продемонстрировала необходимой стабильности.

Флориан ВирцАндони ИраолаЛиверпульПремьер-лигаФутбольные новости
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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