Anthropic включит авторежим в инструменте программирования Claude Коде

Одна из ведущих компаний в сфере искусственного интеллекта Anthropic объявила о важном обновлении своего помощника для программирования Claude Коде. Как сообщает иксбт.ком, с 14 августа текущего года компания решила включить авторежим (ауто моде) по умолчанию для аккаунтов Pro, Max и Теам. Это изменение позволит разработчикам работать быстрее и эффективнее, сократив объём человеческого контроля. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

Для справки: Anthropic впервые представила тестовую версию этой функции в марте. Режим разработан для удобства пользователей и призван обеспечить баланс между повышенной скоростью и контролем. Теперь искусственный интеллект не будет останавливаться на каждом шаге, запрашивая отдельное подтверждение человека.

Как работает авторежим и насколько он безопасен

Согласно официальному заявлению, опубликованному в пятницу, Claude Коде в авторежиме продолжает работу самостоятельно, не отправляя отдельный запрос на каждое действие. Система останавливается только в том случае, если действие признано «необратимым, разрушительным или направленным за пределы среды». Такой подход значительно ускоряет рабочий процесс.

Компания также поделилась интересной статистикой, полученной в ходе тестирования. Согласно результатам исследования с участием 1 053 платных пользователей, авторежим оказался значительно безопаснее ручной проверки. В частности, авторежим своевременно выявил 89% вредоносных действий, тогда как ручная проверка человеком показала результат всего 13,6%.

Привычки пользователей и новые меры защиты

Эксперты отмечают, что ручное подтверждение может превратиться в формальность. Согласно статистике, пользователи просто подтверждают 97% запросов на разрешение в Claude Коде. Это снижает эффективность человеческого контроля. Руководитель Claude Коде Борис Черни написал на своей странице в социальной сети Кс (бывший Twitter), что его команда уже много месяцев использует только авторежим и даже не может представить возвращение к запросам на разрешение.

Чтобы ещё больше повысить безопасность, Anthropic также внедряет ряд дополнительных функций. В частности, разработаны проверка промпт-инъекций для предотвращения утечек данных и настраиваемые жёсткие правила запрета (хард денй рулес). Эти меры обеспечат разработчикам безопасную и управляемую среду для работы.